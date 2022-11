Maneskin anuncia su nuevo disco, "Rush!", el 20 de enero

Roma, 2 nov. La banda italiana de rock Maneskin, ganadora del Festival de Eurovisión en 2020, anunció este miércoles el lanzamiento de su nuevo disco, titulado "Rush!", el próximo 23 de enero.

Maneskin, uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años tras su victoria en Sanremo y en Róterdam con el tema "Zitti e buoni", publicará su tercer disco de estudio tras "Il ballo della vita" (2008) y "Teatro d'Ira - Vol.I" (2021).

El lanzamiento ha sido anunciado en sus redes sociales junto a una imagen de la portada, en la que se ve a los cuatro integrantes, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, tumbados en el suelo mientras una joven con falda salta sobre ellos.

Desde que triunfaran en el festival europeo de la canción, Maneskin ha emprendido una gira mundial y ha tocado con algunas de las mayores leyendas del rock, como los Rolling Stones en Las Vegas (EE.UU.), y han sido teloneros de Guns 'N Roses" en Río de Janeiro.

En sus últimos temas han aparcado el italiano para apostar por el inglés, como en los sencillos "I wanna be your slave" (2021) con Iggy Pop, "Mamma Mia" (2021) o "Supermodel" (2022).

La última canción que la banda ha publicado ha sido "If I can dream", una reiterpretación del tema de Elvis Presley que grabaron para la banda sonora de la película del "Rey del rock and roll". EFE

