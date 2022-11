Maersk prevé que Europa está cerca de entrar en recesión

(Bloomberg) -- Europa está cerca de entrar en recesión y es posible que Estados Unidos no se quede atrás.

Ese es el claro mensaje emitido el miércoles por AP Moller-Maersk A/S, el transportista de contenedores número 2 del mundo y un referente para el mercado de US$29 billones de comercio global.

“Es realmente difícil ser muy optimista con una guerra a la vuelta de la esquina y una crisis energética más grande este invierno, por lo que se ve afectada la confianza del consumidor y, por lo tanto, también la demanda”, dijo el director ejecutivo de Maersk, Soren Skou, en una entrevista con Bloomberg Television. “Es muy probable que estemos o pronto estemos en una recesión, ciertamente en Europa, pero potencialmente también en EE.UU.”

La compañía con sede en Copenhague dijo que espera que la demanda mundial de contenedores disminuya entre un 2% y un 4% este año, en comparación con la proyección anterior de demanda en el extremo inferior de un rango de más o menos el 1%.

Después de varios trimestres de ganancias al alza, la perspectiva de deterioro de Maersk se alinea con una economía global que se desacelera en medio de una inflación vertiginosa y cadenas de suministro que, aunque se han relajado un poco, todavía enfrentan interrupciones vinculadas a la guerra de Rusia en Ucrania y las estrictas políticas de confinamiento por covid de China.

“Hay muchas nubes oscuras en el horizonte”, dijo la compañía en su informe de resultados del tercer trimestre. “Esto pesa sobre el poder adquisitivo del consumidor, lo que a su vez afecta la demanda mundial de transporte y logística”.

“El comercio global está retrocediendo este año”, dijo Skou en la entrevista de Bloomberg TV con Ana Edwards y Mark Cudmore. “Ciertamente, los bienes duraderos han bajado; probablemente mucha gente invirtió demasiado en bienes duraderos en la primera parte de la pandemia, y luego, por supuesto, vemos el efecto de la desaceleración económica, la guerra en Europa y lo que eso le ha hecho a la confianza del consumidor”.

Maersk, que controla alrededor de una sexta parte del comercio mundial de contenedores, dijo a principios de esta semana que las tarifas de flete han bajado más rápido de lo esperado y los almacenes en EE.UU. y Europa se están llenando a medida que disminuye la demanda de bienes por parte de los consumidores.

El miércoles, la compañía dijo que se espera que el mercado global de contenedores sea “mayormente plano a negativo” en 2023 con riesgos “sesgados a la baja” debido a las perspectivas macroeconómicas.

“Es natural, y también bueno, que estas tarifas de flete bajen de estos niveles superelevados a algo más normal”, dijo Skou, y agregó que eso es “claramente mejor para la economía y para nuestros clientes”.

Es “muy claro” que las tarifas de flete están “en una trayectoria descendente”, dijo. “Veremos dónde aterriza o se normaliza esto”.

Aun así, las ganancias del tercer trimestre antes de intereses e impuestos aumentaron a US$9.480 millones, dijo la compañía. Eso se compara con una estimación promedio de US$8.630 millones en una encuesta de analistas de Bloomberg. Maersk mantuvo su propio pronóstico de ganancia para este año.

Nota Original:Maersk Sees Europe Close to a Recession With US Not Far Behind

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.