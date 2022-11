Corea del Norte dispara 17 misiles en su mayor bombardeo diario

(Bloomberg) -- Corea del Norte disparó al menos 17 misiles el miércoles, incluido el primer misil balístico que sobrevoló una frontera náutica con Corea del Sur, en su mayor bombardeo diario bajo el mando del líder Kim Jong Un.

Los lanzamientos ocurrieron un día después de que Pionyang amenazara con tomar “medidas poderosas” si Estados Unidos no detenía los ejercicios militares con socios, incluido Corea del Sur, en lo que podría ser un esfuerzo de Kim por sentar las bases para su primera prueba nuclear en cinco años.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, calificó el lanzamiento como una violación territorial, y su país respondió unas horas más tarde disparando tres misiles aire-superficie en aguas internacionales en el lado norcoreano de la frontera marítima conocida como la Línea Límite del Norte. Corea del Sur también cerró algunas rutas aéreas al este de la península por razones de seguridad, dijo el Ministerio de Transporte.

Los misiles fueron disparados en tres lotes que incluyeron cuatro misiles balísticos de corto rango a las 6:51 a.m., tres misiles balísticos de corto rango a las 8:51 a.m. y 10 misiles de varios tipos disparados hacia el este y el oeste a las 9:12 a.m., dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés). Corea del Norte también disparó alrededor de 100 proyectiles de artillería en una zona de amortiguamiento marítimo frente a la costa este, dijo el JCS.

Uno de los misiles disparados alrededor de las 8:51 a.m. cayó en aguas internacionales a unos 26 kilómetros al sur de la frontera marítima conocida como la Línea Límite Norte, dijo.

Corea del Norte puede haber disparado otro presunto misil balístico unas siete horas después de su última ráfaga, dijo la Guardia Costera de Japón, lo que elevaría el total a 18. No hubo información inmediata sobre el lanzamiento por parte de las autoridades de Corea del Sur.

Provocación ‘sin precedentes’

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, discutieron los lanzamientos y condenaron lo que vieron como una provocación militar “sin precedentes”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en Seúl en un comunicado.

Los misiles activaron la primera alerta de ataque aéreo en la isla Ulleung de Corea del Sur, a unos 100 kilómetros al este de la costa. Corea del Sur lanzó una advertencia de este tipo por última vez en 2016, después de que un cohete de largo rango lanzado por Corea del Norte provocara una alerta en una isla cerca de una frontera marítima occidental, dijo un funcionario del Ministerio del Interior.

Corea del Sur protestó por los lanzamientos, que ocurrieron en un período de luto nacional por las 156 personas que murieron aplastadas por una multitud en un distrito de vida nocturna en Seúl durante el fin de semana. El Ejército de Corea del Sur también elevó su nivel de alerta, informó la Agencia de Noticias Yonhap.

“Hemos estado en la temporada de provocaciones de Corea del Norte durante los últimos dos meses, por lo que el último lanzamiento de misiles no debe verse como un comportamiento anómalo”, dijo Soo Kim, analista de políticas de Rand Corp. que anteriormente trabajó en la Agencia Central de Inteligencia.

EE.UU. y Corea del Sur iniciaron esta semana simulacros aéreos conocidos como Vigilant Storm que se extenderán hasta el viernes e involucrarán a unos 240 aviones en unas 1.600 salidas para “perfeccionar sus capacidades en tiempos de guerra”, dijo la Fuerza Aérea de EE.UU. en un comunicado. Los simulacros se han sumado a una serie de ejercicios conjuntos en tierra, mar y aire de las últimas semanas, algunos de los cuales también han incluido a Japón, que han suscitado quejas y provocaciones por parte de Pionyang.

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur advirtieron que Kim pronto podría aumentar aún más las apuestas con una prueba nuclear, que sería la primera en cinco años y la séptima en general. Washington, Tokio y Seúl han prometido un castigo severo y coordinado si Pionyang activa un dispositivo atómico, lo que sería una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La prueba podría usarse para avanzar en la búsqueda de ojivas nucleares miniaturizadas de Kim, que podría montar en misiles para atacar a Corea del Sur y Japón, que albergan la mayor parte de las tropas estadounidenses en Asia.

El líder norcoreano está encontrando espacio para intensificar las provocaciones y realizar movimientos militares de represalia mientras la Administración Biden se enfoca en la guerra de Rusia en Ucrania. Rusia y China, dos antiguos socios de Corea del Norte, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y no han mostrado intención de castigar a Kim con sanciones adicionales.

Nota Original:North Korea Fires 17 Missiles in Biggest-Ever Daily Barrage (2)

--Con la colaboración de Sophie Jackman, Shinhye Kang, Seyoon Kim, Philip Glamann y Youkyung Lee.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.