Abel Ferreira, el discípulo de José Mourinho que se consagra en Brasil

Sao Paulo, 2 nov. El portugués Abel Ferreira, discípulo de su compatriota José Mourinho, agrandó este miércoles su leyenda con Palmeiras al conquistar el título del Campeonato Brasileño y sumar un trofeo a su palmarés en solo tres temporadas en el equipo verdiblanco.

Desde 2020, cuando llegó al banquillo de Palmeiras, Ferreira se alzó con los títulos del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante del país, la Copa do Brasil, dos ediciones seguidas de la Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Al entrenador de 43 años le faltaba el título del Campeonato Brasileño, que ganó a tres jornadas del fin del torneo, después de una combinación favorable de los resultados de sus perseguidores.

La conquista en la Liga le devuelve la alegría a los hinchas de Palmeiras tras la eliminación en la Copa Libertadores de este año, cuando el equipo cayó en semifinales ante Athletico Paranaense, del exseleccionador Luiz Felipe Scolari.

Justamente el último título de Palmeiras en la Liga fue en 2018 bajo el mando de Scolari, también el responsable de la primera conquista de la Copa Libertadores, en 1999.

El exjugador portugués, que a su llegada a Brasil era un desconocido para los brasileños, se inició como técnico en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa. Luego dirigió al Braga de su país y al PAOK griego.

MOURINHO, SU GRAN MENTOR

Su admiración por José Mourinho, hoy técnico de Roma y antes del Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter y Oporto, entre otros, es pública.

Le considera su "mayor referencia" y su principal inspiración a la hora de preparar las grandes citas.

Al concluir su exitosa campaña de 2020, Ferreira le dedicó el éxito a su mentor. También acostumbra contar que cuando se casó, llevaba "tres libros de Mourinho debajo del brazo".

"Mi esposa me preguntó qué estaba haciendo con esos libros, que no tendría tiempo para estudiar ni leer. Por aquel entonces todavía era jugador, pero no paraba de preguntarme qué tenía ese entrenador del que todo el mundo hablaba", recordó en una entrevista en 2021.

Hasta las ruedas de prensa de Ferreira recuerdan a las de Mourinho. Dos ejemplos: se ha quejado algunas veces del tratamiento de la prensa y se ha puesto a leer las estadísticas, una por una, de un determinado partido para defender el desempeño de su equipo.

Con la decisión ya anticipada del seleccionador Tite de dejar el banquillo de la Canarinha, independiente del desempeño de Brasil en el Mundial de Qatar, el nombre de Ferreira ha tomado fuerza entre la prensa y la afición para convertirse en el primer técnico extranjero.

Nunca un foráneo estuvo al frente oficialmente de la selección brasileña y los dos únicos que estuvieron próximos fueron el también portugués Jorge Gomes de Lima 'Joreca', en 1942, y el argentino Filpo Núñez, en 1965, para un solo partido amistoso cada uno. EFE

