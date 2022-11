Rublev vence a Isner y sigue en contención a la ATP Finals

PARÍS (AP) — Andrey Rublev tiene mayor probabilidad de avanzar a las Finales de la ATP tras vencer por 6-2, 6-3 a John Isner el martes en la segunda ronda del Master de París.

El séptimo sembrado Rublev superó a Isner por primera vez en cuatro enfrentamientos. Isner perdió en su saque dos veces en el primer set y Rublev capitalizó con tres errores en el derechazo del estadounidense para quebrarlo e irse arriba 3-1 en el segundo.

“Desde el saque me sentía confiado”, indicó Rublev. “Mientras regresaba la bola o la bola estaba en juego, sentí que siempre tuve la ventaja, no me sentí siquiera nervioso”.

Isner tuvo 11 aces, pero Rublev no enfrentó ningún quiebre de punto y demostró ser mejor recuperándose, cometiendo sólo cinco errores no forzados por 13 de su rival.

Rublev, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, y Hubert Hurkacz pelean por los dos últimos boletos a las Finales de la ATP. El ruso ocupa virtualmente el último lugar sobre Fritz, y Hurkacz.

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev y Novak Djokovic ya clasificaron al torneo de ocho tenistas.

En duelos de la primera ronda, Pablo Carreño Busta (14) venció por 6-3, 6-3 a Albert Ramos Viñolas; mientras que Corentin Moutet, que venía de la ronda de clasificación, sorprendió a Borna Coric por 3-6, 6-3, 6-4; Daniel Evans superó a Brandon Nakashima por 6-3, 3-6, 6-4; y Jack Draper eliminó a Arthur Rinderknech por 6-3, 6-4.