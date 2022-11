O’Riley: “Es una buena oportunidad para mostrar lo que podemos hacer”

Madrid, 1 nov. El danés Matt O'Riley, centrocampista del Celtic, dijo que el partido de Liga de Campeones de este miércoles frente al Real Madrid, en el que su equipo no tiene nada en juego en cuanto a clasificación, será “una buena oportunidad para mostrar” lo que pueden “hacer” como conjunto y también él a nivel individual.

“Cuando me siento y pienso dónde estoy y dónde estaba hace ocho o nueve meses… me han pasado muchas cosas buenas. He podido estar ya en el césped y es algo irreal. Es una buena oportunidad para mostrar lo que puedo hacer a este nivel y lo que podemos hacer como equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Es emocionante estar aquí. Pertenecemos a este nivel y tenemos que hacer todo lo que podamos para sacar un buen resultado”, comentó O’Riley, que lamentó no haber cosechado mejores resultados en los cinco partidos anteriores.

“Estuvimos decepcionados por terminar como terminamos el último partido. Hemos sido muchas noches el mejor equipo, pero tenemos menos experiencia que otros y quizá eso haya hecho que nos haya costado un poco más”, declaró.

“En los primeros cinco partidos hemos jugado nuestro fútbol y mañana intentaremos hacer lo mismo”, añadió.

El centrocampista ponderó, al ser preguntado por EFE, el hecho de enfrentarse a jugadores en su posición como Luka Modric y Toni Kroos.

“No tengo una preferencia, la verdad. Los dos son jugadores de nivel mundial y me honra compartir esta experiencia con ellos. Puedo aprender muchísimo de jugadores de este calibre y poder compartir esta experiencia contra ellos es una pasada”, aseguró. EFE

