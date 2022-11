MERCADOS A.LATINA-Monedas cierran dispares atentas a la Fed; peso colombiano cede a un mínimo histórico

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 1 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron dispares el martes y el peso colombiano tocó un mínimo histórico, al tiempo que el grueso de los índices bursátiles de la región anotó avances ante un incremento del apetito por el riesgo en la antesala del anuncio de la Reserva Federal de Unidos (Fed). * Aunque los mercados dan por descontado otro aumento de 75 puntos básicos en la tasa clave de la primera economía del mundo, la atención se centrará en el comunicado que acompañe al anuncio de la Fed, en busca de señales de que la entidad pueda estar planeando moderar su ritmo de restricción monetaria. * La posibilidad de un menor aumento en las tasas de interés provocaba una leve baja del dólar en los mercados globales, donde anotó un ligero retroceso frente a una canasta de seis grandes monedas que componen el índice dólar. * El peso colombiano registró el martes un nuevo mínimo cierre histórico de 5.014 unidades por dólar, con una caída de 1,54%, marcado por la cautela internacional antes de las decisiones de la Reserva Federal y la incertidumbre local derivada de políticas económicas del actual Gobierno. * "Las fuertes subidas en los tipos de interés por parte de la Fed, el riesgo de una próxima recesión y la pérdida de confianza a raíz de la incertidumbre política, han dado como resultado una depreciación de la moneda", dijo en una nota In On Capital. * La firma dijo que los índices de seguimiento de la deuda colombiana muestran "el fuerte efecto ha tenido para los inversores extranjeros el entorno local, por algunos anuncios de algunos integrantes del Gobierno que envían señales mixtas respecto a la protección de inversión en el país". * En tanto, el índice accionario MSCI COLCAP subió un 1,86%, a 1.254,39 puntos. * El peso mexicano cerró en 19,7229 por dólar, con una apreciación del 0,36% frente al precio de referencia de Reuters del lunes. Previamente en el día, llegó a fortalecerse a 19.6840 unidades, su mejor nivel desde el 10 de junio. * "Aunque no ha sido confirmado por el ejecutivo, existen fuertes rumores de que China estaría formando un comité de reapertura con el objetivo de finalizar con todas las medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad del país en marzo", dijo CI Banco en una nota de análisis. * "Esta posibilidad ha incrementado el optimismo entre operadores, favoreciendo la compra de activos de mayor riesgo", agregó. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganó un 1,89%, a 50.864,85 unidades, su mayor nivel de cierre desde el 2 de junio, hilando su tercera jornada seguida de ganancias con un rendimiento acumulado del 4.0% desde el viernes. * El real brasileño se apreciaba al cierre un 1,04%, a 5,1255 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó un 0,77%, a 116.928,66 puntos. * El Banco Central de Brasil dijo que sus cálculos de inflación siguen siendo coherentes con su estrategia de política, aunque los riesgos siguen siendo elevados y exigen una vigilancia continua y serenidad, según las minutas de su última reunión de política publicadas el martes. * En Argentina, el peso bajó un 0,24%, a 157,27/157,28 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subió un 2,04%, a 153.002,14 unidades, tras alcanzar el récord en 154.031,5 unidades intradiario desde el máximo anterior de 150.971,41 puntos del 19 de septiembre pasado. * Este mercado viene de liderar las alzas de octubre con un 7,78% mediante el sustento de acciones energéticas y financieras. * Los mercados chilenos y peruanos permanecieron cerrados el martes debido a feriados locales. Cotizaciones a las 2044 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados emergentes 848,16 -31,24 0,31 MSCI América Latina 2.251,53 7,51 2,02 Bovespa Brasil 116.928,66 11,5493 0,77 IPC México 50.864,85 -4,52 1,89 Argentina MerVal 153.002,14 83,24 2,043 COLCAP Colombia 1.254,39 -11,04 1,86 IPSA Chile 5.193,81 20,56 0,12 Selectivo Perú 0 0 -100,00 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,1315 8,55 0,91 Peso Mexicano 19,7349 3,84 0,42 Peso chileno 945,7 -9,64 0,00 Peso colombiano 5.003 -18,58 -1,14 Sol peruano 3,9717 -0,08 -0,36 Peso argentino 157,27 -34,70 -0,24 (Reporte de Froilán Romero. Reportes adicionales de Nelson Bocanegra en Bogotá, Hernán Nessi, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires. Editado por Marion Giraldo)