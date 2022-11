LISTA DEPORTES

Martes 1 de noviembre de 2022

FÚTBOL

MUNDIAL QATAR-AFICIONADOS

GINEBRA - Hasta 1.600 aficionados de los equipos que se clasificaron a la Copa Mundial han sido reclutados para viajar con todos los gastos cubiertos a Qatar, cantar en la ceremonia de inauguración y quedarse al menos dos semanas para promover contenido en redes sociales sobre el torneo y el país anfitrión. Por Graham Dunbar. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUNDIAL CONMOCIONES

GINEBRA, Suiza - El principal médico de la FIFA dice que las lesiones cerebrales serán su prioridad antes de que inicie la Copa Mundial, torneo en el que los equipos tendrán un cambio extra si sospechan de una conmoción. Por Graham Dunbar. AP Foto. ENVIADO

ARGENTINA-LO CELSO

BUENOS AIRES - Giovani Lo Celso, uno de los pilares del mediocampo de Argentina, corre riesgo de perderse el mundial de Qatar por una lesión muscular. El volante del Villarreal de España sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha en la derrota 1-0 ante Athletic de Bilbao el domingo por la liga española. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUNDIAL JAPÓN

TOKIO - El seleccionador de Japón Hajime Moriyasu da a conocer su convocatoria de 26 jugadores para la Copa Mundial en Qatar y asegura que la meta es alcanzar los cuartos de final. Japón ha disputado siete mundiales y ha avanzado a los octavos en tres ocasiones. Está en el Grupo E junto a Alemania, España y Costa Rica. Por Stephen Wade. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO

MAN CITY-LESIONES

MANCHESTER, Inglaterra - Kyle Walker y Kalvin Phillips podrían recuperarse de sus lesiones a tiempo para disputar la Copa Mundial con Inglaterra, indicó el martes el técnico del Manchester City Pep Guardiola. El seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate anunciará su alineación la próxima semana. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO

CAMPEONES

LEVERKUSEN, Alemania - El Brugge de Bélgica perdió la oportunidad de ganar su grupo de la Liga de Campeones tras empatar 0-0 el martes con el Bayer Leverkusen. El Porto queda primero en el Grupo B al superar por 2-1 al Atlético de Madrid que terminó último. 275 palabras. AP Foto. ENVIADO

MLS-MUKHTAR-MVP

NUEVA YORK - El mediocampista de Nashville Hany Mukhtar fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Major League Soccer tras liderar a la liga con 23 goles y 11 asistencias. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO

NFL

CHIEFS-BRITT REID

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. - El exasistente de entrenador de los Chiefs de Kansas City Britt Reid será sentenciado este martes por manejar en estadio de ebriedad, a alta velocidad e impactarse contra dos vehículos estacionados y que dejó a una niña de cinco años con una seria lesión cerebral en febrero del 2021. Por Margaret Stafford. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO

COLTS-MARCUS BRADY

INDIANÁPOLIS - El entrenador de los Colts de Indianápolis Frank Reich despidió el martes al coordinador ofensivo Marcus Brady, tras otra actuación mediocre de la ofensiva en la derrota ante Washington hace dos días. Por Michael Marot. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO

LIONS-VIKINGS-CANJE

MINNEAPOLIS - Los Vikings de Minnesota adquirieron al tight end T.J. Hockenson de sus rivales divisionales, los Lions de Detroit pocas horas antes del límite de canjes en la NFL el martes. Por Dave Campbell. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO

BRONCOS-DOLPHINS-CANJE

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. - Dos personas que tienen conocimiento de la situación informaron a The Associated Press que los Broncos de Denver enviaron al linebacker Bradley Chubb a Miami por un paquete que incluye una selección de primera ronda de los Dolphins el próximo año. Por Arnie Stapleton. 190 palabras. AP Foto. ENVIADO

TENIS

PARÍS-NADAL

PARÍS - Rafael Nadal ha cambiado. No ha podido dormir debido a su bebé recién nacido y no por volver a ser el número uno del mundo. Incluso con tantas ausencias, Nadal podría terminar la temporada en la cima. Suma 5.820 puntos, detrás del líder Carlos Alcaraz con 6.650. Pero Nadal dejó en claro que recuperar el primer puesto no es su prioridad antes de iniciar su paso por el Masters de París. 390 palabras. ENVIADO

PARÍS

PARÍS - El campeón defensor Novak Djokovic inició el camino para seguir extendiendo su récord de 39 títulos de Masters al vencer el martes al estadounidense Maxime Cressy por 7-6 (1), 6-4 en la segunda ronda del Masters de Paris. Andrey Rublev tiene mayor probabilidad de avanzar a las Finales de la ATP tras vencer por 6-2, 6-3 a John Isner en la segunda ronda. 390 palabras. ENVIADO

FÚTBOL AMERICANO

MÉXICO-PATEADORA

CIUDAD DE MÉXICO - Para nadie es un secreto que el fútbol es el deporte más popular en México. Quizá menos conocido es que la pasión por el fútbol americano se incrementa paulatinamente y hay quienes incluso están dejando de practicar con la pelota redonda para usar el ovoide. Uno de esos casos es el de Andrea Martínez, quien dejó de jugar soccer y se convirtió en la primera mujer en jugar fútbol americano colegial en la máxima categoría amateur del país. Por Carlos Rodríguez. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO

MLB

SERIE MUNDIAL

FILADELFIA - Después de una postergación por lluvia, la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Filis de Filadelfia se reanuda con el tercer juego. El Clásico de Otoño está empatado 1-1. Por Eric Núñez. 600 palabras. AP Foto. Editores: Juego comienza a las 0003 GMT.

MEDIAS BLANCAS-GRIFOL

CHICAGO - Los Medias Blancas de Chicago contrataron al entrenador de banca de los Reales de Kansas City Pedro Grifol para reemplazar como mánager al Salón de la Fama Tony La Russa, dijo el martes una persona que tiene conocimiento de la situación. Por Andrew Seligman. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO

SERIE MUNDIAL-RATING

FILADELFIA - La victoria por 5-2 de Houston ante Filadelfia en el juego 2 fue vista por 10.789.000 personas en la cadena Fox y se mantuvo como el juego más visto en una Serie Mundial desde el 2019. 180 palabras. AP Foto. ENVIADO

SERIE MUNDIAL-APUESTA

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey, EE.UU. - Un apostador prolífico de Texas con una habilidad especial para realizar grandes apuestas podrían ganar 75 millones de dólares si los Astros de Houston ganan la Serie Mundial. Por Wayne Parry. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO

NBA

NETS-NASH

NUEVA YORK - Steve Nash dejó de ser el entrenador de los Nets de Brooklyn tras un decepcionante inicio de temporada y la continúa controversia alrededor de Kyrie Irving. El martes los Nets anunciaron que había decidido cesar al base integrante del Salón de la Fama un día después de que vencieron a Indiana para tener una foja de 2-5. Por Brian Mahoney. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO

Partidos hoy en la NBA (tiempo del este en EEUU)

Chicago en Brooklyn 7:30p.m.

Golden State en Miami 7:30p.m.

Orlando en Oklahoma City 8:00p.m.

Minnesota en Phoenix 10:00p.m.

