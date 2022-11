Kroos: "No escucho charlas de árbitros porque cada año es lo mismo"

Madrid, 1 nov. Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, aseguró tras la polémica surgida por el penalti señalado a Marco Asensio ante el Girona que no escucha las charlas de árbitros que dan a los jugadores al inicio de cada temporada "porque cada año es lo mismo" y luego "pitan lo que piensan".

"Al final es verdad que hay charlas con los árbitros, pero no las escucho muy bien porque cada año pasa lo mismo, pitan lo que piensan, lo que ven en el momento en cada partido", manifestó en rueda de prensa.

"El otro día tengo claro que no es penalti, pero no me gusta hablar de árbitros porque a veces es a favor y otras en contra. Me ha sorprendido porque durante el partido decidió bien en las jugadas y luego empieza el VAR a hablar con él y no entiendo que sea una acción que se tenga que revisar. Cuando vi las imágenes en la televisión cada uno tiene su opinión, para mí no es penalti, pero no me gusta decir que por esa jugada empatamos", añadió.

Descartó el centrocampista alemán que los dos malos resultados que ha enlazado el Real Madrid en sus últimos encuentros, la derrota ante el Leipzig en Liga de Campeones y el empate contra el Girona, se deban a un bajón físico.

"No estamos cansados, no depende de los resultados. Puedes jugar peor estando bien físicamente porque el rival te pone las cosas difíciles. Yo estoy bien físicamente y sé que me viene un descanso que me ayuda a no pensar en cansancio ni en si me pasa algo para el Mundial. Por un mal resultado se habla de cansancio, pero cuando ganamos al Sevilla tras Elche no se hizo. Nos faltan tres partidos que queremos ganar", comentó.

En lo personal, Kroos se siente en uno de los mejores momentos de su carrera. Pese a ello, no dijo si aceptará la renovación que le propone el club o si optará por la retirada.

"Es un momento bueno, no sé si mi máximo porque los últimos ocho años he tenido muchos momentos buenos. Me siento bien, intento adaptarme siempre a lo que necesita el equipo y cuando un jugador como Casemiro se va, teniendo en cuenta su calidad y jugadores que jugamos diferente, tenemos que adaptarnos al partido en lo que ayude más al equipo", reconoció antes de admitir una mejoría en labores defensivas.

Kroos sueña con su sexta 'Champions' y destacó la dificultad de ganar esa competición. "No estaría mal, cada competición que jugamos la queremos ganar, sabiendo que es imposible hacerlo siempre", resaltó.

"Es otra temporada con un muy buen equipo, hemos empezado bien y en 'Champions' hay que estar ahí en lo importante, cuando empiezan octavos, cuartos y semifinales que ves que todo es posible pero que también te puedes quedar rápido fuera de la competición. Tenemos equipo para competir y nuestro objetivo, porque somos el Real Madrid, es ganar la 'Champions'", sentenció. EFE

rmm/ism