Jefes de ventas y marketing Twitter salen tras llegada de Musk

(Bloomberg) -- Otros dos altos ejecutivos de Twitter Inc. dejaron la red social, lo que deja a la empresa sin la mayor parte de su liderazgo en ventas y marketing días después de la adquisición por parte del multimillonario Elon Musk.

La directora de Marketing, Leslie Berland, quien se unió a Twitter en 2011, salió el martes, según personas familiarizadas con el asunto. Berland fue la ejecutiva que le dio a Musk su primer recorrido por la oficina cuando finalizó su acuerdo de compra por US$44.000 millones la semana pasada.

Jean-Philippe Maheu, el vicepresidente de soluciones globales para clientes, también dejó la compañía con sede en San Francisco, dijeron personas familiarizadas, una de ellas dijo haber visto a Maheu ser escoltado fuera de las oficinas de Twitter. No está claro si renunció voluntariamente o si fue parte de los despidos de Musk. Berland y Maheu no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Musk, quien adquirió la compañía la semana pasada, se está moviendo rápidamente para reducir las filas ejecutivas, al tiempo que busca reorgenizar la compañía para que se ajuste a su propia visión. El jueves, el día en que se cerró el trato, comenzó por despedir al director ejecutivo Parag Agrawal, al jefe de finanzas Ned Segal y a otros principales líderes.

Sara Personette, la directora de atención al cliente de la compañía, dijo que renunció el viernes y que su acceso laboral a Twitter había finalizado oficialmente el lunes por la noche. Mientras tanto, los empleados se preparan para despidos más generalizados tan pronto como esta semana, después de que algunos gerentes pasaran el fin de semana compilando listas de empleados que serán dados de baja.

Nota Original:Twitter Sales and Marketing Leaders Exit in Post-Musk Exodus

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.