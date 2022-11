Calzado otoñal: suela gruesa para la vida diaria, tacón para salir

"La moda muestra nuevamente potencial para generar buen humor". Así lo afirma Claudia Schulz, experta en tendencias del Instituto Alemán del Calzado, en entrevista con dpa. Para el calzado, eso significa literalmente nuevas alturas. dpa: ¿Cómo se verá esta moda "buena onda" en los zapatos de este otoño europeo? Schulz: Tendremos un estilo bajo el lema "más es más". Volveremos a ver más color y más glamour a través de metalizados y charoles. Y otra vez tendremos un giro hacia una mayor feminidad: se volverá a usar un poco más de tacón. Y los listones pueden volver a ser más delgados y no tan macizos como en los últimos tiempos. En mi opinión, estos cambios también tienen que ver con el ambiente de euforia. Volvemos a salir más y a una le gusta arreglarse más para ello. dpa: Quien compró zapatos el año pasado se encontró con suelas gruesas, firmes. Se hablaba incluso de "zapatos pesados para épocas pesadas". ¿Ya no los necesitaremos? Schulz: Se usarán las dos cosas. Es una fase de transición. Así que seguimos viendo muchas suelas gruesas en las tiendas. Por ejemplo, el tipo de mocasín que ahora está de moda como alternativa a la zapatilla deportiva (sneaker). Algunas mujeres tienen actualmente decenas de sneakers en sus armarios. Y buscan un nuevo tipo de calzado con suelas similarmente gruesas. También se mantiene todo lo que tenga plataforma, un poco inspirado nuevamente entre el grunge y los años 70. Y es que en la moda veremos muchos pantalones acampanados. Con ellos, tenemos que usar zapatos con algo más de volumen, para que se los vea debajo de esos pantalones. dpa: ¿Cuándo recomienda cada variante? Schulz: Las suelas gruesas claramente son más útiles en la vida cotidiana. Las plataformas responden muy, muy bien a los diferentes desafíos del día a día. Los tacones altos los elijo cuando me quiero arreglar para la noche. Entonces recurro a lo mejor que tengo y me pongo zapatos pumps o slings. Con brillos y lentejuelas. Algunos opinan que estos deben tener tacones extremadamente altos. Yo lo veo diferente: no hace falta tener doce centímetros debajo del pie, tacones más bajos también alcanzan. dpa