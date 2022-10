Regresa el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico

San Juan, 31 oct. La Alliance Française Puerto Rico (AFPR) anunció este lunes el regreso de la décimo tercera edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR) donde se proyectarán más de 25 películas europeas y se celebrará una competición anual de cortometrajes puertorriqueños.

"El Festival busca que el público haga una pausa y se detenga a reflexionar sobre la vida, la muerte, el amor, el aborto, el feminicidio, problemática social", explicó a EFE Álvaro Aponte, director artístico del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico.

El evento se llevará a cabo desde el próximo jueves, hasta el miércoles 9 de noviembre en las salas de Fine Arts Cinema en el área de Miramar, en San Juan, tras varias ediciones digitales debido a la pandemia, este año vuelve de forma presencial.

Por su parte, Carine Delplanque, directora ejecutiva de la Alliance Française de Puerto Rico, señaló en un comunicado que el FCEPR vuelve a celebrarse en esta edición con una nueva visión y mucha presencia europea.

El Festival cuenta con un gran apoyo institucional y privado, y el maravilloso respaldo de las embajadas y consulados de España, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Malta, República Checa, Suiza y Suecia.

Aponte precisó que con la categoría cinematográfica de “Cine Actual”, el festival analizará la gentrificación, el uso de las tecnologías y redes sociales y la sostenibilidad del medio ambiente, y con la categoría “Panorama” busca reconocer el impacto y aportación de las directoras femeninas a la evolución del cine.

"Visibilizar, promover, apoyar un cine inclusivo, para que haya más presencia de cine hecho por mujeres, por personas LGTBI, personas negras, es decir, apoyar a las minorías", resaltó a EFE el director artístico.

En este sentido, Aponte indicó que "esta edición cuenta con obras del cine que cargan otros códigos en su lenguaje, pero que a la misma vez tienen una carga emocional y humana imprescindibles.”

El Festival se inaugurará con la película “The Worst Person in the World” dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve, ganadora a “Mejor actriz” en el Festival de Cannes y reconocida como “La Mejor Película del Año” por medios internacionales como Vanity Fair y The Atlantic,

"Panorama" exhibirá las películas "Verano 1993" de la española Carla Simón, "Lebanon", "Costa Brava" de Mounia Akl, y "La Ciénaga" de Lucrecia Martel.

En el evento se presentará el estreno de la película "Alcarrás" de Carla Simón, premiada como “Mejor película” en la última edición de la Berlinale - Festival Internacional de Cine de Berlín y presentada por el Consulado General de España en San Juan.

Asimismo, habrá una tanda especial de cortometrajes en homenaje a directoras de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Suecia.

En otra tanda especial presentada por Cinefiesta, se estrenará el galardonado documental "Santos: Skin to Skin de Kathryn Golden", retrato cinematográfico del activista comunitario y nominado al Grammy, John Santos.

La categoría de “Cine clásico” presentará películas emblemáticas de la historia del cine, incluyendo autores como Federico Fellini, Jean-Luc Godard y el filme alemán, "Aguirre, the wrath of God", calificado como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos por la revista Time.

En su categoría “Otra Mirada”, el Festival busca exponer al público al lado oculto del cine con proyectos más experimentales y documentales observacionales.

El Festival mostrará tres películas de Rumanía, entre las que se incluyen la película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, R.M.N. y 4 meses, 3 semanas, y 2 días (4 luni, 3 saptamâni ?i 2 zile) del director rumano Cristian Mungiu, que aborda el tema del aborto.

Por otro lado, el acontecimiento contará con la competición de cortometrajes Cortadito 2022, presentado por TotalEnergies y los cineastas ganadores serán premiados en diferentes categorías, incluyendo Mejor actriz, Mejor guion y Mejor dirección, entre otros.

"No sólo volveremos a viajar y explorar nuevos horizontes gracias a la magia del cine, sino que regresaremos a disfrutar del festival como espacio de encuentro, diálogo, aprendizaje e intercambio cultural en comunidad", aseguró Federico Olivieri, director ejecutivo del Festival en un comunicado.

Olivieri aprovechó para anunciar que, como parte de las actividades del FCEPR, se inaugurará también el “Foro Industria”, nuevo programa para el fomento del intercambio y del aprendizaje entre los profesionales del cine de Puerto Rico y de Europa. EFE

ea/enb