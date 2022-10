La FIDE invita oficialmente a Din Liren a disputar el título mundial

Madrid, 31 oct. El Gran Maestro chino Ding Liren, número 2 del ránking mundial, ha recibido de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) la invitación oficial para disputar en 2023 el título mundial contra el ruso Ian Nepómniachtchi, vencedor del Torneo de Candidatos de Madrid en diciembre pasado.

La FIDE anuncia que Ding Liren recibió la invitación esta semana "una vez que el actual campeón mundial, Magnus Carlsen, confirmó oficialmente, por escrito, que renuncia a su derecho a participar en el encuentro para defender su título".

El "match" de 2023 arrojará, por tanto, un nuevo campeón, ya sea Nepómniachtchi, retador oficial tras su victoria en Madrid, o Ding Liren, segundo clasificado en el Torneo de Candidatos y beneficiario de la renuncia de Carlsen.

La FIDE informa que está negociando con dos ciudades potenciales candidatas a organizar el encuentro por el título. "Una vez que una de las dos sea aprobada, y fijadas la localización, las fechas exactas así como el montante de los premios, Ian Nepomniachtchi y Ding Liren recibirán sus contratos", precisa el comunicado.

Magnus Carlsen, de 31 años, ha renunciado a la defensa de la corona que obtuvo en 2013 al destronar al indio Viswanathan Anand y desde entonces la ha defendido con éxito contra el propio Anand, el ruso Sergey Karjakin, el estadounidense Fabiano Caruana y Nepómniachtchi.

Tras derrotar a Nepo en Dubái, el noruego ya sugirió que sólo un adversario como el joven iraní Alireza Firouzja podría motivarlo a defender el título. "Si el aspirante es otro distinto de Firouzja es improbable que juegue el próximo Mundial". Pero el franco-iraní fracasó en el torneo de Madrid.

"Lo he meditado mucho tiempo, durante año y medio. He hablado con mi equipo, con la FIDE y con Ian (Nepómniachtchi), y la conclusión es que no estoy motivado para jugar otro match, que no tengo ninguna inclinación a jugarlo y que, sencillamente, no voy a jugarlo", explicó Carlsen al anunciar su renuncia.

Desde que en 1975 lo hizo el norteamericano Bobby Fischer, ningún otro campeón mundial de ajedrez había renunciado a defender su corona. EFE

