Gauff y Pegula no dejan que la diferencia de edad les afecte

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Coco Gauff y Jessica Pegula tiene una diferencia de edad de una década y que no importa cuando se trata de jugar tenis, pero ciertamente crea una barrera cuando se trata de TikTok.

“Realmente no nos percatamos de la diferencia de edad hasta que surgen ciertas conversaciones”, admitió Gauff. “Definitivamente hay una división generacional”.

Pegula bromeó: “Me mantiene joven”.

Pegula, de 28 años, se ubica en el tercer puesto de la clasificación, mientras que Gauff, de 18 años, es cuarta. Las dos estadounidenses debutan en las Finales de la WTA en el torneo individual y de dobles esta semana. Ninguna otra pareja de dobles ha participado además en el torneo individual en la última competencia de la temporada desde las hermanas Serena y Venus Williams en el 2009 (Serena venció a Venus en el torneo individual de ese año).

Pegula, originaria de Nueva York y que vive en Florida, tiene un día completo de trabajo en el inicio del torneo de cancha dura temporada en el Dickies Arena. Tiene programado abrir ante Maria Sakkari en el torneo individual de estilo round-robin en la tarde antes de unirse a Gauff, para enfrentar a la dupla china de Xu Yifan y Yang Zhaoxuan en el dobles en la noche.

Gauff y Pegula se juntaron brevemente en el 2021 y terminaron con foja de 0-2 antes de prosperar en el 2022 con tres títulos y siendo finalistas en el Abierto de Francia en junio. Gauff alcanzó el primer puesto de la clasificación en dobles en agosto y actualmente se ubica segunda, un puesto arriba de Pegula.

El nivel de comfort entre ellas en la cancha y en la vida real es mejor cuando Gauff no se refiere con frases de redes sociales en sus discusiones.

Especialmente en referencia a videos de TikTok.

“Me ve y me dice: ‘¿Qué?’ Y le digo, ‘¿Nunca lo has visto?' Me contesta, ‘No’”, explicó Gauff.

“Entonces”, agregó. “Se vuelve extraño”.

Hasta que Gauff saca su teléfono y le enseña de qué habla y "entonces todo tiene sentido”, asegura.

Pegula, cuya más reciente victoria fue ante Sakkari en la final del Abierto de Guadalajara el 23 de octubre, lo llamó un “premio y una inyección de confianza para mi” estar en este torneo con las mejores ocho jugadoras y ocho mejores equipos de dobles.

Gauff es la estadounidense más joven que clasifica a las Finales de la WTA desde 1994 y cree que ese logro “demuestra su mejoría”.