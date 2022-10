El año de Patronato: del escándalo y el descenso a la Libertadores y Abu Dabi

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 31 oct. Jugadores detenidos por la policía, el descenso a Segunda pese a ser décimos entre 28 equipos, la obtención por primera vez de un título (la Copa Argentina) y la clasificación para la Libertadores y la Supercopa Argentina en Abu Dabi forman parte del increíble año de Patronato.

‘El Patrón’ de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, tuvo un año de película que concluyó el domingo con la obtención de la Copa Argentina al ganar por 0-1 a Talleres, tras eliminar en semifinales a Boca Juniors y en cuartos de final a River Plate, mientras, al mismo tiempo, luchaba por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Ganar la Copa Argentina clasificó al equipo entrerriano para la fase de grupos de la Copa Libertadores y para la Supercopa Argentina, que enfrenta al campeón de este torneo con el ganador de la Liga argentina (Boca Juniors) y que, en 2023, se jugará por primera vez en Abu Dabi.

Sin embargo, el corazón de los hinchas del rojinegro se detuvo por instantes este lunes al ser alertados de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) exige que los clubes participantes de la Libertadores tengan un equipo de fútbol femenino. Patronato no lo cumple.

"Desconozco, pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo. Hasta ahora no teníamos esa noticia, pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar", sostuvo, rápido de reflejos, el presidente del club, Oscar Lenzi, en diálogo con TyC Sports.

LAS DETENCIONES Y EL DESCENSO A LA B NACIONAL

En julio pasado, los jugadores Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani y el entrenador de arqueros Damián González fueron detenidos por el “delito de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad", tras protagonizar una trifulca con la policía minutos después de caer por 2-1 ante Barracas Central en la décima jornada de la Liga argentina.

Recobraron su libertad unas 14 horas más tarde.

La campaña de 'el Patrón' en la Liga argentina fue muy buena. Once victorias, siete empates y nueve derrotas hicieron que el equipo quedara décimo entre veintiocho equipos.

Sin embargo, descendió junto a Aldosivi a la Segunda División por el promedio de puntos obtenido en las últimas tres temporadas.

PRIMER TÍTULO DE 'EL PATRÓN' Y 'EL COLORADO'

El club fundado en 1914 consiguió en 2015 su clasificación para la Primera División del fútbol argentino, instancia en la que se mantuvo hasta octubre de este año.

Patronato no solo es el primer equipo entrerriano que consigue un título, sino también el segundo fuera de la tríada Buenos Aires-Provincia de Buenos Aires-Provincia de Santa Fe que se consagra campeón.

El otro había sido San Martín de Tucumán, que en 1944 ganó la Copa de la República.

Uno de los principales artífices de la obtención de la Copa Argentina y del gran año de Patronato fue su entrenador, Facundo ‘el Colorado’ Sava, un exfutbolista que brilló en Ferro, Gimnasia y Racing que también vistió las camisetas de Boca Juniors, Arsenal, Quilmes, el Fulham inglés y de los españoles Celta de Vigo y Lorca.

Como entrenador, dirigió principalmente a equipos que buscaban escapar del descenso o subir a la Primera División. Su única experiencia en el exterior fue en la temporada 2014-2015 con el O'Higgins chileno.

Sava asumió en Patronato en marzo de este año con la titánica tarea de salvarlo de un descenso casi consumado.

No lo logró, pero ni él ni el más fanático de los hinchas hubiese imaginado que Patronato iba a consagrarse campeón de la Copa Argentina eliminando a los dos equipos más poderosos del país y que, con ello, clasificaría a la Libertadores y la Supercopa de Abu Dabi para cerrar su increíble año. EFE

