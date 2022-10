Madrid, 31 oct. El exfutbolista argentino Jorge Burruchaga aseguró hoy en Madrid que el título de campeón mundial conquistado por la Albiceleste en México'86 hizo justicia con la selección que capitaneó Diego Armando Maradona.

La embajada de Argentina en España rindió este lunes un homenaje a Burruchaga, autor del gol decisivo en la final de México'86 que dio a la selección albiceleste el título de campeón, con motivo de su donación del balón con el que se jugó la semifinal contra Italia en el Mundial de 1990 a Legends, futuro museo de reliquias futbolísticas que se abrirá en unos meses en la capital española.

Burruchaga, de 60 años, fue jugador profesional entre 1979 y 1998 en equipos como Arsenal de Sarandí e Independiente, en Argentina, y en el Nantes y Valenciennes, de Francia. Además, con la selección albiceleste disputó 63 partidos, marcó catorce goles, ganó el Mundial de México'86 y fue finalista en Italia'90.

"Es un honor recibir este homenaje y contarles el sueño de todo chico. Cuando se fue el flaco Menotti, que era lo que todo el mundo pensaba como fútbol, llegó Bilardo, que nos hacía hacer cosas que pensábamos nos haría caer enfermos", recordó Burruchaga.

"Lo que más rescato de Bilardo es el valor de un líder, el camino que quiso transitar y atrás de él los soldados que quisieron acompañarlo. Yo estuve en la selección los ocho años de su mandato como entrenador. Tenía adoración por mi juego y me transformó. Lo que parecía loco o inviable en aquella época es lo que se juega ahora. Él decía que el detalle marca la diferencia. De eso trata el fútbol y la vida", apuntó.

"Lograr un Mundial es el valor más preciado de un futbolista pero tuvimos que pasar momentos difíciles. Quisieron echar al entrenador, jugamos mal, hubo muchos entrenamientos y cuando llegó el gol de la final nos abrazamos todos. La justicia tarda en llegar a algunas cosas, pero llega, y en nuestro caso llegó en México'86, después de tres años en los que el país nos quería linchar", manifestó.

"Soy consciente de lo que represento, de lo que logré. Todos en la vida elegimos un camino por recorrer. Muchas veces me dicen que no soy reconocido en la manera que debería pero particularmente no buscaba la gloria que se ve en otros. A veces me incomoda, soy tímido, y estar aquí y ver todo este homenaje es conmovedor y me hace feliz. Es un mimo al corazón", comentó.

Ricardo Alfonsín, embajador de Argentina en España, justificó el homenaje a Burruchaga por ser "un gran jugador de fútbol y una gran persona".

"Para mí, es una gran alegría porque como hincha de Independiente nos dio alegrías inmensas pero como argentino fue el que hizo el gol que nos permitió ganar el Mundial'86 y en aquellos años de la transición democrática vino muy bien dar una alegría a los argentinos", dijo Alfonsín, que obsequió a Burruchaga con una placa homenaje por su contribución al fútbol argentino.

Marcelo Ordás, presidente de Legends, destacó a Burruchaga como "una de las más importantes leyendas del fútbol mundial porque hizo uno de los goles más importantes de la historia de los Mundiales y el gol más importante del rico fútbol argentino".

"Era un jugador versátil, moderno y el fútbol que vemos hoy estaba reflejado en los ochenta en un jugador que recorría toda la cancha. Bilardo, el gran profesor, decía que en un once jugaban Diego Armando Maradona, Burruchaga y nueve más. Homenajeamos con justicia deportiva y a Burru, al que damos las gracias por todo lo que dio a los amantes del fútbol mundial", confesó.

El homenaje también contó con la presencia de Oscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga, que aseguró que el futuro museo Legends será "un icono para la ciudad de Madrid".

Ese museo Legends de Madrid también contará con la camiseta que Burruchaga usó en la semifinal contra Bélgica en el Estadio Azteca de México en el Mundial de 1986. Esa camiseta fue intercambiada con Raymond Momments, que se la entregó a Legends en Bruselas hace unos meses. EFE

