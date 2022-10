Acciones recortan ganancias de octubre; rendimientos bonos suben

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses recortaron su alza mensual y los rendimientos de los bonos subieron, al tiempo que los inversionistas se mantienen a la expectativa de la decisión de tasa de la Reserva Federal en busca de pistas sobre si los funcionarios reducirán el ritmo de de ajuste monetario a partir de diciembre.

Las acciones de alta ponderación tecnológica pesaron mucho en el S&P 500, mientras que las de energía cayeron tras la noticia de que el presidente Joe Biden pedirá al Congreso que considere sanciones fiscales para los productores que acumulen ganancias récord. El repunte del 8% del indicador de acciones en octubre podría conducir a un purga de US$22.000 millones de acciones por parte de los fondos de pensiones que se reequilibran mensualmente, la mayor cantidad en al menos un año, según cálculos de Credit Suisse Group AG.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,7% a las 16:00 hora de Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 1,2%

El Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,4%

El índice MSCI World cayó 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,7%

El euro cayó 0,8% a US$0,9883

La libra esterlina cayó 1,3% a US$1,1468

El yen japonés retrocedió 0,7% a 148,68 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó 1,5% a US$20.374,98

El ether cayó 2% a US$1.563,92

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 4,05%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 2,14%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 3,52%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 2% a US$86,16 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,5% a US$1.636,40 la onza

--Con la colaboración de Vildana Hajric y Isabelle Lee.

