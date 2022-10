Pedro: "Doríval creía en mi potencial"

Guayaquil (Ecuador), 29 oct. El delantero de Flamengo Pedro agradeció este sábado a su entrenador, Doríval Junior, por darle la oportunidad de demostrar su valía en el equipo carioca y acabar premiado con el trofeo al máximo goleador de la Copa Libertadores, tras ganar la final por 1-0 al Athletico Paranaense.

Pedro, que hizo doce goles en trece partidos de la Libertadores reconoció que ha superado momentos difíciles, acompañados de lesiones, para finalmente hacerse un hueco en el once titular del 'Mengao'.

"Yo me sentí muy bien para tener ese potencial. Doríval me dio la confianza y me puso a jugar en la cancha. Veo hacia atrás y veo que he superado momentos muy difíciles", señaló Pedro.

Después de esta temporada, en la que también conquistó la Copa de Brasil, Pedro no ocultó su deseo de formar parte de la lista de convocados del seleccionador de Brasil, Tite, para disputar el Mundial de Qatar 2022.