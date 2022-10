Domingo, 30 de octubre de 2022 (23.00 GMT)

BRASIL ELECCIONES

Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil

Sao Paulo. El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 50,83 % frente al 49,17 % que obtuvo el actual gobernante, Jair Bolsonaro, con el 98,81 % de las urnas escrutadas. Lula venció la primera vuelta, el 2 de octubre pasado, con el 48,4 % de los votos válidos, pero, como no obtuvo más de la mitad de los sufragios, tuvo que medirse este domingo en el balotaje con el líder ultraderechista, que recibió el 45,2 %. El vencedor de este domingo asumirá el mandato el 1 de enero próximo.

INDIA ACCIDENTE

La India continúa el rescate tras colapso de un puente con más de 60 muertos

Nueva Delhi. Las autoridades de la India han enviado unidades de todas sus fuerzas militares y de rescate tras el colapso de un puente en el occidente del país que ha dejado más de 60 muertos, una veintena de heridos y un número todavía incierto de desaparecidos. El accidente ocurrió este domingo cuando los cables del puente colgante de Morbi, en el estado de Gujarat, sobre el que caminaban cientos de personas, comenzaron a ceder hasta el desplome de la estructura. Imágenes del puente momentos antes del accidente y testigos oculares citados por medios indican que entre 400 y 500 personas se encontraban en el lugar, y al menos un centenar de ellas cayó al río.

SOMALIA ATENTADO

Al menos 100 muertos en el atentado del sábado con coches bomba en Somalia

Mogadiscio. Al menos 100 personas murieron este sábado y 300 resultaron heridas en el atentado con dos coches bomba perpetrado contra el Ministerio de Educación en la capital de Somalia, Mogadiscio, confirmó hoy el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud. "Y el número de muertos y de heridos sigue aumentando", afirmó el presidente en una declaración a primera hora del domingo tras visitar el lugar del ataque. Mohamud culpó del atentado el grupo yihadista Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda.

UCRANIA GUERRA

Rusia pide aclarar ataque a Sebastopol antes de hablar del acuerdo del grano

Moscú. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andréi Rudenko, afirmó este domingo que primero deben aclararse todas las circunstancia del ataque del sábado a los buques de la Flota rusa del mar Negro en Sebastopol y solo después se podrá hablar de los pasos seguir sobre el acuerdo del grano. El Ministerio de Defensa de Rusia denunció hoy que los drones marinos empleados este sábado contra buques de Armada rusa en el puerto de Sebástopol utilizaron el denominado "corredor del grano", la zona de navegación segura acordada en Estambul el pasado julio.

UCRANIA GUERRA

Kiev afirma que han quedado bloqueados en el mar Negro barcos con cereal

Leópolis (Ucrania). El Gobierno ucraniano afirmó hoy que la ruta para la exportación de cereal a través del mar Negro ha quedado bloqueada, después de que Rusia anunciase el sábado la suspensión del acuerdo que permitió el funcionamiento de dicha iniciativa los tres últimos meses. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmó que la retirada rusa del acuerdo ha llevado a que queden bloqueados en el mar Negro 176 buques que ya habían zarpado de puertos ucranianos.

COREA DEL SUR ESTAMPIDA

Corea del Sur investiga la avalancha humana que dejó 154 muertos

Seúl. El Gobierno de Corea del Sur declaró este domingo el luto nacional tras la aglomeración de la víspera durante las celebraciones de Halloween en Seúl que dejó al menos 154 muertos y 133 heridos, y prometió investigar en profundidad las causas del trágico suceso. El país asiático amaneció este domingo conmocionado por el accidente acaecido el sábado en un empinado callejón en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon, en una conocida zona de ocio nocturno.

IRÁN PROTESTAS

Los iraníes protestan de nuevo a pesar del aviso de la Guardia Revolucionaria

Teherán. Jóvenes iraníes protestaron de nuevo este domingo a pesar de la advertencia de la poderosa Guardia Revolucionaria para que dejasen de manifestarse y una fuerte represión en las universidades, en unas movilizaciones que se están volviendo más violentas. Las protestas se dieron a lo largo del país en numerosos centros universitarios de varias ciudades, que fueron fuertemente reprimidas por los basiji -milicia de voluntarios fiel a la República Islámica- con el uso de gases lacrimógenos y palizas. Las protestas se encuentran ya en su séptima semana, desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.

ISRAEL PALESTINA

Cinco soldados israelíes heridos en atropello por palestino en Cisjordania

Jerusalén. Cinco soldados israelíes resultaron heridos este domingo en un presunto atropello intencionado por parte de un palestino en Cisjordania ocupada, en el segundo episodio violento en apenas unas horas tras la muerte anoche de un colono israelí en un ataque con arma de fuego. El Ejército explicó que el conductor, un palestino, escapó del lugar y volvió a intentar atropellar a soldados en la siguiente intersección, aunque esta vez sin éxito, y resultó herido por disparos de un policía y un civil que se encontraban en el lugar, antes de ser detenido. Horas después, murió por sus graves heridas tras ser ingresado, según el Ministerio de Sanidad palestino.

YIHADISTAS BURKINA FASO

Suben a 15 los muertos en una emboscada en el este de Burkina Faso

Uagadugú. El número de muertos en el este de Burkina Faso en una emboscada realizada por "terroristas" contra un convoy militar en el que viajaban también civiles ascendió a 15, según informó hoy el Ejército burkinés. "El sábado 29 de octubre de 2022, una unidad del destacamento militar de Natiaboani y un grupo de Voluntarios por la Defensa del País (VDP), que regresaban de una misión de abastecimiento en Fada, fueron atacados por un grupo de terroristas en la localidad de Kikideni (provincia de Gourma, región del Este)", indicaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.

LÍBANO PRESIDENCIA

Primer ministro libanés anuncia continuación de su Gobierno pese a disolución

Beirut. El primer ministro libanés, Najib Mikati, anunció que su Gobierno interino seguirá en activo pese a que el presidente saliente, Michel Aoun, decidió aprobar este domingo la renuncia del mismo en su penúltimo día como jefe de Estado, dejando al país a las puertas de un vacío de poder absoluto. "Mikati anunció que el Gobierno seguirá llevando a cabo todos sus deberes constitucionales, incluida la realización de trabajos conforme a las estipulaciones de la Constitución (...) A no ser que el Parlamento tenga una opinión diferente", dijo su oficina en un comunicado.

HAITÍ CRISIS

La Policía de Haití da muerte a un periodista y causa heridas a otros

Puerto Príncipe. El periodista haitiano Romelo Vilcin ha sido asesinado y varios de sus colegas resultaron heridos este domingo por miembros de la Policía Nacional en el patio de la comisaría del sector de Delmas 33, en Puerto Príncipe, confirmó un gremio del sector. Vilcin y los otros comunicadores acudieron a la comisaría a expresar su solidaridad con el periodista de Radio Zenith, Robest Dimanche, detenido y golpeado por la Policía.Vilcin es el séptimo periodista asesinado en Haití en 2022.

SIP ASAMBLEA

La democracia en América, debilitada por una libertad de prensa en retroceso

Madrid. Censura, persecuciones, asesinatos, pero también la pérdida de sostenibilidad de las empresas por la pandemia y el avance de las grandes plataformas constituyen una mezcla que "debilita la democracia en las Américas", que hoy necesita "más que nunca un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad". Son las conclusiones a las que ha llegado la 78 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Madrid desde el jueves, que ha elegido a Michael Greenspon, del New York Times, como su nuevo presidente hasta 2023, cuando se celebrará en Ciudad de México. Michael Greenspon, gerente global de Licencia de The New York Times (NYT), ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el período 2022-2023, a cuya junta de directores se ha incorporado Soledad Álvarez, directora de Estrategia de la Agencia EFE.

ALEMANIA ARTE

Museo descubre que un cuadro de Mondrian llevaba décadas colgado al revés

Berlín. Una obra del pintor abstracto Piet Mondrian ha pasado varias décadas colgado del revés, reveló esta semana el museo de arte contemporáneo Kunstsammlung Nordhrein Westfalen en la ciudad de Düsseldorf, al oeste de Alemania. El cuadro bautizado como "New York City 1", pintado en 1941 y compuesto por líneas perpendiculares rojas, azules y amarillas, fue girado 180 grados en algún momento tras la muerte del pintor neerlandés. El museo no tiene intención de corregir la orientación del lienzo, que está reproducido con la que tiene actualmente en todos los catálogos. EFE

