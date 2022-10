Cómo la fiesta de Halloween terminó en muertes en el popular distrito de Itaewon de Seúl

Por Soo-hyang Choi, Daewoung Kim y Heekyong Yang

SEÚL, 30 oct (Reuters) - Los jóvenes que acudieron el sábado al popular distrito de Itaewon para celebrar la primera fiesta de Halloween sin casi restricciones en tres años se vieron atrapados en una aglomeración mortal, que causó la muerte de al menos 153 personas.

La multitud, algunos todavía adolescentes y muchos de ellos vestidos con disfraces de Halloween, estaba dispuesta a disfrutar de los bares, clubes nocturnos y restaurantes en los que el jolgorio se desborda habitualmente hacia las estrechas y a menudo empinadas calles laterales.

Pero la intimidad de las callejuelas de Itaewon se volvió siniestra el fin de semana de Halloween.

Veinticuatro horas antes, ya había señales de advertencia de que las fiestas atraían a un número peligroso de personas. El viernes por la noche, un testigo de Reuters vio a multitudes en la zona abarrotando una feria callejera de Halloween con puestos de pintura de caras y venta de caramelos y disfraces.

Un día después, las multitudes volvieron a aparecer.

Autoridades dicen que no hubo ningún evento organizado que atrajera a los miles de juerguistas a los estrechos callejones donde murieron tantos jóvenes, entre ellos al menos 22 extranjeros.

Pero las publicaciones en las redes sociales mostraban que los clubes nocturnos y los bares anunciaban eventos y promociones de Halloween, incluyendo algunos de los clubes más populares.

Las autoridades todavía están investigando qué provocó la oleada de gente, pero los testigos y las imágenes de las redes sociales mostraron a la gente apretujándose en las calles en un espacio de varias manzanas alrededor del callejón donde se produjeron muchas de las muertes.

Poco antes de las 22.20 hora loca (1320 GMT), estalló el caos, y la policía tuvo que bregar por momentos para controlar a la multitud, según los testigos.

La gente se agolpó en un callejón especialmente estrecho e inclinado, incluso cuando ya estaba abarrotado de pared a pared. Las imágenes de las redes sociales mostraban a algunas personas intentando escalar las paredes de los edificios para escapar de la creciente presión, mientras otras gritaban, lloraban o maldecían.

Cuando los que se encontraban en la parte superior de la pendiente se caían, las personas que se encontraban bajo ellos se desplomaban sobre los demás, dijeron testigos.

"Llegamos sobre las 10 de la noche para ir a un club, pero entonces vimos a la gente caer en la calle", dijo Moon Ju-young, de 21 años. "Algunos sangraban, otros gritaban de dolor".

Un estudiante de Francia, que pidió que no se le identificara por lo traumático del suceso, dijo que quedó atrapado en una aglomeración de gente durante una hora y media.

"Quería ir a un lugar seguro pero no fue posible", dijo a Reuters. "Me empujaron todos y no pude hacer nada".

Contó que salió con dolor en el pecho y un tobillo lastimado, pero sintió pena por los que murieron o resultaron más gravemente heridos, así como por el personal de emergencia que intentaba desesperadamente liberar a la gente.

Sin embargo, se mostró menos compasivo con los que siguieron intentando abrirse paso entre la multitud, complicando a menudo la tarea de los socorristas que pedían a la multitud que mantuviera la calma y se estuviera en su sitio.

"Estoy molesto con ellos porque empujaron a todo el mundo y no se dieron cuenta", dijo.

Los vídeos compartidos en las redes sociales mostraban una pila de cuerpos encajados entre los edificios, algunos en la parte inferior parecían inconscientes, mientras que otros se acercaban a los trabajadores de emergencia que luchaban por liberarlos de la muchedumbre.

"Una persona que estaba a mi lado se cayó, pero la gente que estaba detrás de mí siguió empujándome, y luego más personas se cayeron y se amontonaron unas sobre otras", dijo un estudiante de 30 años de Seúl. "Grité a la gente que me empujaba: '¡No empujen! La gente se ha caído'".

Una mujer dijo que su hija, sacada de la aglomeración de gente, sobrevivió tras quedar atrapada durante más de una hora.

Moon, el joven que presenció a las víctimas en la calle, dijo que los espectadores parecían aumentar la confusión al tratar de ayudar a sus amigos.

"Hubo algunas personas que intentaron cruzar por la fuerza la línea policial diciendo que tenían amigos allí, y fueron sacados por la fuerza por la policía", dijo Moon.

CONTROL DE MULTITUDES

Las autoridades habían pronosticado que hasta 100.000 personas se unirían a las festividades, las primeras sin grandes restricciones por el COVID-19 desde que la pandemia comenzó en 2020.

Pero dijeron que no se consideró necesario desplegar más agentes en la zona de lo habitual para un fin de semana de Halloween, que normalmente también atrae a las televisiones para cubrir las multitudes y los coloridos disfraces. Los testigos dijeron que era difícil detectar una presencia policial importante en medio de la multitud de personas.

"Todos los años se reúne mucha gente para Halloween, pero anoche había muchísima, incomparablemente más que antes del COVID, así que no pude identificar quiénes son policías y quiénes no entre la multitud", dijo una mujer de unos 20 años que dijo vivir en el barrio, pero se negó a dar su nombre.

El padre de una mujer de unos 20 años que murió en la catástrofe dijo que los preparativos de la ciudad para las concentraciones fueron inadecuados.

"Se esperaba que hubiera una multitud de 100.000 personas o más en la zona de Itaewon este fin de semana", dijo a Reuters mientras se encontraba en una funeraria de Seúl para recoger el cuerpo de su hija.

"Creo que no hubo preparación para esto, lo que llevó a este desastre".

Las imágenes de las redes sociales mostraban objetos personales y otros restos esparcidos por el lugar del siniestro, con los bomberos administrando reanimación cardiopulmonar a las personas tendidas en la calle y la policía luchando por contener a la multitud.

"Conseguí escapar del lugar", dijo el estudiante graduado. "Pero si me hubiera quedado allí sólo unos minutos más, no habría conseguido salir; habría muerto allí"

(Reporte de Soo-hyang Choi, Daewoung Kim, Hyonhee Shin, Josh Smith y Heekyong Yang Editado en español por Javier López de Lérida)