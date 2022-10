Ancelotti: "No estamos al nivel de la semana pasada"

Madrid, 30 oct. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció este domingo, tras criticar el arbitraje por el penalti señalado a Marco Asensio que significó el empate para el Girona en el Santiago Bernabéu (1-1), que su equipo no está "al nivel" de hace una semana y está sufriendo "algunos problemas"

"No estamos al nivel que estuvimos la semana pasada. Hemos tenido algunos problemas con la vuelta de los jugadores lesionados que han entrenador poco, como Modric o Valverde, lo que le pasó a Rodrygo o la molestia hoy de Tchouaméni. Estamos jugando muchos partidos y notamos el cansancio", analizó.

"Son momentos de dificultad, pero todavía no nos han afectado mucho porque el miércoles tenemos la ocasión de ser primeros de grupo en la 'Champions' y el objetivo es llegar líderes de Liga al parón. De momento, lo tenemos en la mano", añadió.

Ancelotti aseguró que "no es un buen momento de la temporada" para realizar buen fútbol y que es muy difícil ganar partidos con facilidad ante cualquier rival.

"No veo a nadie jugar un fútbol espectacular, todos los equipos están sufriendo. Cada partido es complicado ante cualquier equipo, es normal que el nivel no sea excelente porque hay demasiados partidos y no hay tiempo para recuperarse física ni mentalmente", manifestó.

Pese a ello, el técnico italiano defendió que su plantilla está "fuerte" y que es el momento de demostrarlo en los tres partidos que le quedan hasta el Mundial. "Las palabras se las lleva el viento y hay que demostrarlo en el campo. Tenemos dos partidos en casa y la salida complicada a casa del Rayo para hacerlo", dijo, antes de lamentar el estado del césped del Bernabéu y dejar claro que ningún jugador suyo se ausenta del partido por pensar en el Mundial.

"Hacemos una evaluación objetiva, no es miedo por el Mundial. Los jugadores que no han jugado hoy fue por no arriesgar a una lesión innecesaria en este momento", sentenció. EFE

