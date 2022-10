Lorenzo Brown, MVP de la quinta jornada; Gabriel Deck, mejor anotador

Madrid, 29 oct. Lorenzo Brown, base nacionalizado español del Maccabi, ha sido designado como jugador más valioso, MVP, de la quinta jornada de la Euroliga con 33 puntos de valoración, los mismos que el alero argentino del Real Madrid Gabriel Deck que además fue el máximo anotador de la ronda con 28 puntos.

Brown fue nominado como MVP en detrimento de Deck porque el Maccabi ganó su compromiso y el Madrid no, y la Euroliga no concede el premio del MVP a un jugador cuyo equipo no haya ganado.

El base anotó 22 puntos con 7 de 10 en tiros de 2, 2 de 3 triples, 2 de 2 en libres, 6 rebotes, 9 asistencias y 2 robos de balón.

Esta es la segunda vez que Brown gana el MVP de la jornada, tras el conseguido en la 11 de la temporada 2021-22 con Unics Kazan.

Gabriel Deck también alcanzó una valoración de 33 con 9 de 12 tiros de dos puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, y un robo. Deck fue el máximo anotador de la jornada con 28 puntos.

El máximo reboteador fue el pívot ghanés del Estrella roja Ben Bentil con 13. Los mejores asistentes fueron Brown y los estadounidenses Keenan Evans (Zalgiris) y Luke Sikma (Alba Berlín) los tres con 9 pases definitivos.

El chadiano Chris Koumadje (Alba Berlín, 15 puntos y 10 rebotes), Bentil (12 puntos y 13 rebotes) y Walter Tavares (Real Madrid, 13 puntos y 10 rebotes) consiguieron dobles dobles.