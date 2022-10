Familiares de migrantes mexicanos desaparecidos piden implementar Consejo

San Cristóbal de las Casas (México), 28 oct. Unas treinta madres, padres, hermanas y esposas de personas migrantes mexicanas desaparecidas urgieron este viernes al Congreso del estado la implementación del Consejo Ciudadano de Personas desaparecidas en el suroriental estado de Chiapas.

En una conferencia de prensa, las integrantes del comité Junax Ko'tantik y familiares de la víctimas de diferentes regiones de Chiapas manifestaron que llevan diez años insistiendo a las instituciones para lograr la búsqueda de sus familiares sin tener una respuesta.

"Llevamos más de diez años tocando puertas con distintas instituciones, que nos ayuden en la búsqueda e investigación de nuestros hijos, esposos, hermanos, y la única respuesta que hemos obtenido es la omisión de las autoridades”, dijo a EFE Verónica (no proporcionó su apellido por seguridad), la vocera del comité Junax Ko'tantik.

Las víctimas dijeron sentirse reprimidas ante la indiferencia de las instituciones de los tres niveles del Gobierno mexicano.

Así lo cuenta Araceli Pérez, indígena maya chol, quien ha buscado por nueve años Justicia para su hermano Jenaro, asesinado en 2013 en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora.

"Lo que exigimos es Justicia por la muerte de mi hermanito Jenaro, que no se quede impune, no se vale que le hayan arrebatado la vida, el único responsable es el dueño del campo donde trabajaba porque era su jornalero, pero no hay Justicia", compartió Araceli con EFE.

Como Araceli, existen más de 100 personas que buscan a sus familiares, por lo que exigieron y urgieron al Congreso del estado de Chiapas, la implementación del Consejo Ciudadano de Personas Desaparecidas, integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas y organizaciones sociales.

Por su parte, Diana Riba i giner, diputada del Parlamento Europeo, dijo que cada día hay más registros de personas migrantes desaparecidas y muy poca información en las bases de datos de las instituciones por lo que consideró necesario este ejercicio para tener más datos.

En México, y más en concreto en el estado de Chiapas, hay muy pocos datos sobre la desaparición de migrantes mexicanos, las organizaciones cuentan con un banco muy precario, sin embargo, la asociación Voces Americanas cuenta con un registro de 136 personas migrantes desaparecidos.

Presumen que hay más casos de migrantes mexicanos desaparecidos pero por falta de información o de recursos no se acercan a realizar la denuncia correspondiente o a buscar asesoría.