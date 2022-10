Eloy: España, entre las favoritas; equipo de Luis Enrique es muy competitivo

Adrian R. Huber

Gijón (Asturias), 29 oct. El asturiano Eloy Olaya, campeón de Europa sub'21 en 1986, que triunfó en el Real Sporting de Gijón y en el Valencia CF, integró la Selección Española de fútbol que disputó el Mundial de México'86 y la Eurocopa'88.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en su Gijón natal, el exdelantero internacional analiza, entre otros asuntos, a la Selección Española que disputará el mes que viene la fase final del Mundial de Qatar 2022, a su paisano Luis Enrique Martínez -seleccionador español- y a los rivales de la 'Roja', a la que cuenta "entre las favoritas" al triunfo final" en el más importante torneo internacional por naciones.

Pregunta: Tras su última lista, al ser preguntado por alguno de los ausentes en la lista, Luis Enrique afirmó que a él, cuando era joven, también le molestaba cuando no les convocaban a Juan Carlos Ablanedo y a usted. ¿Cómo se sintió, al escuchar esa afirmación?

Respuesta: La verdad es que me hizo gracia. Y me prestó (agradó), como solemos decir por aquí, en Asturias, que cuando él era un chaval se enfadase cuando no nos llamaban a Juan Carlos (Ablanedo II, portero) y a mí; que en esos momentos igual destacábamos, porque él ganó varios 'Zamoras' (trofeo al guardameta menos goleado) y yo era un delantero diferente, quizá.

Ahora también se da esa circunstancia y hay gente que se pregunta por qué no llevan a uno; o a otro. Por eso él lo que vino a decir es que el seleccionador es el que toma las decisiones y el que decide quiénes son los mejores o los más convenientes, con miras a la que él cree que es la mejor manera de jugar encada momento. Eso creo que es a lo que se refería, obviamente.

P: Usted es de los que desde el primer momento confió en Luis Enrique para el cargo de seleccionador. En la pasada Eurocopa se alcanzaron las semifinales, en las que se cayó en los penaltis ante Italia (a la postre campeona continental); en la última Liga de las Naciones se alcanzó la final, en la que se perdió con Francia, actual campeona del mundo; y en ésta España se clasificó para la próxima 'Final a cuatro'. Los resultados le dan la razón, ¿no?

R: En mi opinión, Luis Enrique afrontó la tarea de hacer un cambio generacional en la Selección, con unas circunstancias futbolísticas complicadas. Yo creo que los españoles tenemos que estar contentos, sobre todo del nivel competitivo. Cuando llega la hora de la verdad, la Selección Española responde con creces. Con (nota de) sobresaliente para arriba, porque compite al máximo nivel.

A menudo nadie da un duro por ellos y al final sacan el partido adelante, siendo un equipo muy fuerte y muy sólido. Y ahí están los resultados, que son grandísimos para España.

P: ¿Qué papel cree que puede hacer España en el próximo Mundial? Los rivales en la fase de grupos serán (en ese orden) Costa Rica, Alemania y Japón.

R: Está claro que, en ese grupo, el objetivo y la obligación de España son las de pasar a la siguiente fase. Creo que es un grupo asequible, en el que Alemania y España son los fuertes candidatos a seguir adelante. Alemania siempre compite a un nivel elevadísimo, en competiciones europeas y en Mundiales; y es el rival a batir.

Hoy en día, todos los rivales han mejorado mucho, en el plano físico, técnico y táctico; pero está claro que España tiene que pasar a la siguiente fase.

No va a ser fácil, porque serán partidos complicados y difíciles. En un país, en unas circunstancias y en un momento del año muy diferente al de cualquier otro Mundial. Estamos a mitad de temporada en la mayoría de las competiciones de cada país. Pero España sabe que se va a encontrar con todo eso y creo que la selección de Luis Enrique va a ser muy competitiva.

P: ¿Y de qué ve capaz a esta Selección? ¿La ve campeona? ¿Cuáles son sus favoritas a ganar el Mundial?

R: Yo creo que España está entre las favoritas. A priori, quizá parten otras selecciones con más potencial, como podría ser el caso de Inglaterra, Brasil, Argentina, Francia... que tienen una grandísima selección. Pero España, por lo que nos ha demostrado cuando llega a los partidos importantes, hay que contar con ella. Creo que, a priori, puede que empecemos teniendo menos potencial en lo que se refiere a futbolistas, porque los futbolistas de esas otras selecciones que te mencioné compiten en un muy altísimo nivel en unas ligas muy, muy competitivas; y eso les hace ser muy fuertes.

Pero lo que hace fuerte a España es el grupo. Un grupo muy unido, muy competitivo. Que cuando llega la hora de la verdad, España va a competir al máximo, al 120 por cien. Desde el primer minuto hasta el último. Y ese es un dato a favor nuestro. Con el que hemos logrado doblegar a selecciones quizá superiores técnica y futbolísticamente, y con el que superamos todas las adversidades que puedan ofrecer los rivales.

P: ¿Cuáles son los fuertes y cuáles son, a su entender, los puntos débiles de la Selección Española?

R: A ver. Lo más fuerte es la solidez y la solidaridad que tiene como equipo. Sobre todo cuando llega la hora de competir, con la exigencia y con la presión que tiene a veces. Creo que España es uno de los equipos a nivel internacional que mejor sabe jugar, con esa presión.

P: Esa presión tampoco parece afectarle en exceso al seleccionador, ¿no?

R: No. Por eso. Creo que él (Luis Enrique) absorbe para él toda la presión exterior que pueda haber sobre el grupo. Y eso es algo que beneficia a los jugadores que salen; y al grupo, en general. Luego, les inculca un arraigo, un sentimiento y una fortaleza mental dentro del terreno de juego que se hace importantísima para competir con nuestros rivales.

En el 'debe', quizá, está que no tenemos los defensas que teníamos cuando ganamos las dos Eurocopas y el Mundial, los Sergio Ramos, Piqué, Puyol... en su mejor momento futbolístico. No los tenemos. Ni tenemos arriba a gente como Fernando Torres o Villa... u otros que acompañaban, como en su día fue (Fernando) Llorente. Eso ahora no lo tenemos.

Pero creo que el seleccionador esto lo soluciona con una gran diversidad de jugadores que le pueden dar mucho rendimiento, tanto en defensa como en ataque. A la hora de defender, defiende todo el equipo, desde el punta; y a la hora de atacar ataca no sólo con los hombres que tiene arriba de referencia, sino con los hombres que tiene por detrás; y con la gente de banda.

P: Este Mundial será totalmente atípico. Es en medio de una temporada. ¿En qué medida cree que puede afectar al Mundial y en qué medida cree que podrá afectarle a la Liga, cuando se reanude, después del mismo?

R: Primero, el Mundial. Es atípico, efectivamente, porque llega a mitad de temporada. Pero creo que es beneficioso para los jugadores, que van a llegar en un momento bueno; porque cuando hay un Mundial después de los sesenta o setenta partidos que hayan jugado a lo largo de la temporada, los jugadores llegan muy justos, en el aspecto físico.

Creo que, en ese aspecto, se llega mucho mejor; aunque ahora se llega a un país donde el calor y esas cosas pueden afectar, aunque creo que se van a refrigerar los estadios. Pero creo que la verdad es que los futbolistas van a llegar a pleno rendimiento, físicamente.

P: ¿Y a la vuelta? ¿Qué cree que puede pasar, a la vuelta del Mundial, cuando se reanude la Liga?

R: Eso es una incógnita. Pero yo creo que el futbolista desconecta rápidamente. Tendrán unos días de adaptación y luego se reengancharán a lo que son sus equipos y sus clubs. Eso no me preocupa en exceso.

P: El mundo cambia, el fútbol cambia. Pero, cuando usted jugaba, ¿se hubiese imaginado que alguna vez se fuese a disputar un Mundial en Qatar y en los meses de noviembre y de diciembre?

R: No. La verdad es que no. Pero las circunstancias son así. Yo jugué el (Mundial) de México; y tanto en México, como en Argentina hay dos campeonatos, el de apertura y el de clausura... Y luego hay otra cosa, que es que todo se ha globalizado. Y el fútbol, lógicamente, también; y se ha abierto a todos los continentes.

Había gente que se oponía a que el Mundial fuese en un país árabe, como es Qatar. Pero el fútbol mueve cada vez más dinero. Y hay que abrirse a todas las posibilidades que te ofrece. En su día también llamaba la atención que se jugase un Mundial en Sudáfrica (en 2010); pero se abren posibilidades a nuevos países. Esto es así. EFE

