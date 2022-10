4-0. El Nápoles no siente presión

Tomás Frutos

Roma, 29 oct. Sin aparente presión por los ser líderes en Italia y por atraer todos los focos en Europa, como si estuviera acostumbrado a estar en lo más alto e imbatido en Liga de Campeones y Serie A, el Nápoles volvió a exhibir una superioridad pasmosa, esta vez ante un Sassuolo (4-0) al que se impuso con un 'hat-trick' de Osihmen y un tanto de Kvaratskehlia.

Con los once habituales o con la 'unidad b', en casa o fuera, o en 'Champions' o en liga: al Nápoles no hay quien le tosa, al menos por el momento. Después de atropellar al Rangers el pasado miércoles con rotaciones, este sábado volvió a dejar patente sobre el césped del estadio Diego Armando Maradona que son candidatos a todo.

Spalletti ha conseguido crear el grupo perfecto. Ya no hay grandes salarios en un vestuario sano y todos reman en la misma dirección, conscientes y convencidos, viendo los resultados obtenidos, de que es el camino a seguir. Es la décimo tercera victoria consecutiva de un equipo sólido atrás; comprometido, creativo y eficiente en el centro del campo; y muy efectivo en ataque.

Gran culpa de los resultados obtenidos la tiene la nueva estrella de la Serie A. Kvicha Kvaratskhelia, o 'Kvaradona', como le conocen en Nápoles, se llevó la merecida y sonora ovación de su público, rendido al georgiano, cuando fue sustituido después de rubricar dos asistencias a Osihmen y marcar el tercero del partido.

La primera de ellas con una intencionada peinada que dejó solo al ariete nigeriano en el segundo palo para que, habilidoso, abriera el marcador en el minuto tres. Recuperado ya totalmente de su lesión, Osihmen se ha reconciliado con el gol y puso el 2-0 en el minuto 19 haciendo bueno el pase de su nuevo mejor aliado.

Fue un torbellino la primera mitad el Nápoles. No tuvo rival. El golpe definitivo lo asestó 'Kvara' en el minuto 36, cuando tiró un desmarque a la espalda de la zaga 'neroverdi' que Mario Rui interpretó a la perfección. Con un sutil toque con la izquierda, el lateral izquierdo le dejó solo para sentenciar.

Parece una máquina sin fisuras el conjunto partenopeo con Kim Min-Jae y Di Lorenzo comandando la defensa; Lobotka, Anguissa y Zielinski organizando en la medular y con Lozano, Osihmen y 'Kvara' siendo puñales.

El gran estado de los más habituales permite que Spalletti pueda darles descanso en este tipo de partidos controlados de inicio a fin y que reparta minutos con su 'unidad b', los Raspadori, Simeone, Elmas, Olivera y Politano, lo que provoca que estén igual de enchufados y mantengan el nivel.

Ya sin su asistente personal en el campo, Osihmen puso el broche de oro a su actuación al aprovecharse de un error defensivo del Sassuolo que le dejó solo ante Consigli, al que evitó con una sutil vaselina para sellar su 'hat-trick'.

El Sassuolo, que acabó con un hombre menos y que no tiene disponible a su mejor jugador, Doménico Berardi, no pudo frenar a un equipo desatado. Trece victorias seguidas acumula este Nápoles que no quier ponerse techo y que marcha líder en solitario de la Serie A de manera merecida. Son claramente el equipo a batir en Italia y una de las revelaciones en 'Champions'.

. Ficha técnica:

4 - Nápoles: Meret - Di Lorenzo, Min-Jae, Jesus, Mário Rui - Anguissa (Ostigard, m.56), Lobotka, Zielinski (Elmas, m.56) - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori, m.71)

0 - Sassuolo: Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio - Frattesi (Harroui, m.86), Lopez (Obiang, m.84), Thorstvedt (Matheus Henrique, m.65) - Ceide (Traoré, m.47), Pinamonti (Álvarez, m.65), Laurienté

Gol: 1-0, m.4: Osihmen; 2-0, m.19: Osihmen; 3-0, m.36: Kvaratskhelia; 4-0, m.77: Osihmen.

Árbitro: A. Rapuano. Mostró tarjeta amarilla a López (m.75), Lauriente (m.79 y m.84) por parte del Sassuolo. Expulsó a Lauriente por doble amarilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de Serie A, disputado en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. EFE

