Viernes, 28 de octubre de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Preocupa al OIEA "posible confusión" en cadena de mando de Zaporiyia

Viena. El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó ayer jueves su "preocupación" por la posibilidad de que se produzca "confusión" en la cadena de mando de la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia (ZNPP), controlada por Rusia."En la ZNPP, el personal ucraniano sigue operando la planta, pero ahora hay más personal técnico ruso trabajando en el sitio", resaltó en un comunicado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU.Recordó que Rusia controla la instalación, "incluyendo ahora la toma de decisiones operativas importantes, tras la creación de una organización operativa estatal rusa para el sitio, con sede en Moscú", mientras que para el OIEA la ZNPP sigue siendo ucraniana.

RUSIA PUTIN

Putin dice que el mundo afronta el decenio "más peligroso e impredecible"

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó ayer jueves que el mundo afronta el decenio "más peligroso e impredecible" desde la Segunda Guerra Mundial. "El mundo se encuentra en un punto de inflexión histórico, le espera el decenio más peligroso e impredecible desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial", dijo el jefe del Kremlin al intervenir en la XIX sesión plenaria del club de debate Valdái. Putin descartó un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente, en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino.

EEUU

EEUU advierte de una repuesta significativa si Rusia lanza un ataque nuclear

Washington. El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, advirtió ayer jueves al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que la respuesta de la comunidad internacional será "significativa" si lanza un ataque nuclear. "Esto es importante para el mundo y seguimos centrados en garantizar que hacemos todo lo posible para ayudar a Ucrania a defender su soberanía, su territorio", dijo Austin en una rueda de prensa en el Pentágono.El titular de Defensa consideró que el uso de armamento de ese tipo por parte de Rusia, o incluso hablar sobre su utilización, es "peligroso e irresponsable".

EEUU PIB

La economía de EEUU sale de la recesión y crece el 0,6% en tercer trimestre

Washington. La economía de Estados Unidos ha dejado atrás las caídas que la colocaron en recesión técnica y volvió a crecer en el tercer trimestre del año, un 0,6%, según los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA). El ritmo anual de crecimiento se situó además en el 2,6%, según el primer cálculo oficial que hace esta oficina de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). La primera economía del mundo había registrado caídas intertrimestrales del 0,4% y del 0,1% en los dos primeros trimestres de 2022, lo que se considera recesión técnica.

BRASIL ELECCIONES

Lula promete responsabilidad social, fiscal y ambiental en una nueva carta

Sao Paulo. El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del domingo, se comprometió ayer jueves con la responsabilidad social, fiscal y ambiental en una nueva carta al pueblo brasileño en la que trazó los pilares de su programa. "Es posible combinar responsabilidad fiscal, responsabilidad social y desarrollo sostenible, y es eso lo que vamos a hacer, siguiendo las tendencias de las principales economías del mundo", afirmó el expresidente en la bautizada como "Carta para el Brasil de mañana". Lula tiene el 49 % de la intención de voto y Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, el 44 %, según el sondeo de la empresa Datafolha divulgado este jueves, a tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro gasta sus últimos cartuchos para intentar reducir ventaja de Lula

Brasilia. A tres días de las elecciones en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro gasta sus últimos cartuchos en un esfuerzo por convencer al electorado y revertir la ventaja que todos los sondeos le dan al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Buena parte de la munición que le resta al capitán de la reserva del Ejército ha sido dirigida contra la justicia electoral, a la que intenta desacreditar desde hace más de un año, cuando las encuestas comenzaron a detectar el favoritismo de Lula.

TWITTER MUSK

Musk ya es dueño de Twitter y despide a sus máximos ejecutivos, según prensa

Washington. El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter y su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, según publicaron ayer jueves medios estadounidenses.Los medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación. EFE

YIHADISTAS AUSTRALIA

Australia repatria a 17 mujeres y niños de campos de detención en Siria

Sídney (Australia). El Gobierno de Australia repatrió a 17 mujeres y niños australianos confinados en un campo de detención en el noreste de Siria desde la caída del Estado Islámico (EI) en 2019, informó este viernes la cadena pública ABC.Según la fuente, con este grupo, cuatro mujeres y trece menores, se registra la primera repatriación de adultos desde Siria que realiza Camberra, que ya repatrió a ocho niños en 2019, y que partió ayer jueves con destino a la ciudad de Sídney, indicaron a la ABC funcionarios no identificados que participaron en los traslados.

COLOMBIA VENEZUELA

Petro pide a Maduro que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de DD.HH.

Cúcuta (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que regrese a su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual se retiró hace una década, para de esta forma fortalecer la democracia en la región. "He invitado al presidente del país vecino (a) que reingrese su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", dijo Petro este jueves en un acto de Gobierno en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y limítrofe con Venezuela.

IRAK GOBIERNO

El Parlamento iraquí da luz verde a nuevo Gobierno tras un año de parálisis

Bagdad. El Parlamento de Irak dio la confianza ayer jueves al nuevo Gobierno del primer ministro Mohamed Shia al Sudani, cercano a Irán, poniendo así fin a un año de parálisis política desde las elecciones parlamentarias de octubre de 2021. El nuevo primer ministro iraquí, candidato de la formación chií proiraní Marco de Coordinación, fue elegido por la Cámara, que aprobó por unanimidad a los 18 de los 23 ministros que presentó, además de su programa de Gobierno, en una breve sesión que fue inicialmente aplazada por desacuerdos entre las fuerzas políticas.

UE BCE

El BCE sube los tipos de interés en tres cuartos de punto, hasta el 2 %

Fráncfort (Alemania). El Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer jueves subir sus tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual, hasta el 2 %, para frenar la inflación de la zona del euro, que roza el 10 %. Tras la reunión de su Consejo de Gobierno, el BCE informó de que también incrementa en 75 puntos básicos la facilidad de crédito, a la que presta a los bancos a un día, hasta el 2,25 %, y la facilidad de depósito, a la que remunera el exceso de reservas a un día, hasta el 1,5 %.

UE MOTOR

Industria automovilística pide condiciones para lograr emisiones 0 en 2035

Bruselas. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) instó ayer jueves a los responsables políticos europeos a acelerar el despliegue de las condiciones necesarias para hacer posible la movilidad de cero emisiones, ya que "no hay tiempo que perder" tras el acuerdo alcanzado hoy de prohibir la venta de vehículos y furgonetas nuevos con motor de combustión para 2035."Esta decisión de gran alcance no tiene precedentes", declaró el presidente de ACEA, Oliver Zipse, director general también del fabricante automovilístico alemán BMW.

CELAC UE

Celac y UE afianzan lazos aún con sus diferencias en un complejo escenario

Buenos Aires. Los ministros de Exteriores de Latinoamérica y el Caribe y de la Unión Europea (UE) afianzaron ayer jueves en Buenos Aires los lazos históricos entre las dos regiones, aún con sus diferencias en algunas temas, pero convencidos de que pueden hacer un aporte positivo en el complejo escenario global. Los ministros de 54 países de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) retomaron el diálogo tras cinco años de celebrada la última reunión de este tipo, un lapso en el que ha cambiado drásticamente el panorama mundial con la pandemia de covid-19 y con la guerra en Ucrania y sus múltiples consecuencias. EFE

