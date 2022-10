Simeone, frente al Cádiz y la adversidad

(Actualiza el sexto párrafo)

Cádiz/Madrid, 28 oct. Eliminado de la Liga de Campeones, a ocho puntos del liderato del Real Madrid en LaLiga y aún sin la dimensión sobre el terreno de juego que se esperaba en verano, la crítica acecha a Diego Simeone y 'su' Atlético de Madrid, enfrentado a las dudas, la adversidad y ahora al Cádiz, sin una sola victoria en este curso en el Nuevo Mirandilla, a donde llega el conjunto rojiblanco sin una sola derrota como visitante en esta Liga.

Tres de 18 puntos suma el Cádiz en su campo, 16 de 18 ha logrado el Atlético en sus seis desplazamientos de esta temporada en el campeonato, al que se agarra con fuerza, más aún después del fiasco en la máxima competición europea, con la presión que eso conlleva para un grupo diseñado para lo máximo, pero que hoy por hoy circula por el filo de la decepción, sin margen de error por el ritmo que marca el Real Madrid en la cima.

Y en el foco, Simeone, que ya no es tan indiscutible en su propio club. "Tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera, voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar y buscaré, como siempre, dar lo mejor que tengo para mi club, que es el Atlético de Madrid", proclamó este viernes el técnico, entre la autocrítica exhaustiva de la derrota con el Leverkusen y la convicción de que el equipo sigue creciendo.

Fuera de la Liga de Campeones, son cuatro victorias en las últimas cinco jornadas en LaLiga Santander, tres de ellas como visitante de forma consecutiva, en terrenos de tanto renombre como el Ramón Sánchez Pizjuán (0-2 al Sevilla), San Mamés (0-1 al Athletic Club) y el Benito Villamarín (1-2 al Real Betis), con los tres goles de esos dos últimos choques firmados por Antoine Griezmann, crucial en seis de los últimos ocho tantos de su equipo.

No pierde desde que se fue al último parón de la selecciones con la derrota frente al Real Madrid por 1-2, pero el 1-1 en casa a última hora contra el Rayo Vallecano le ha impedido transformar en la clasificación la remontada en sus resultados en este torneo, cuyo contraste es evidente con la Liga de Campeones, de la que está fuera de los octavos de final porque nada más fue capaz de ganar uno de sus cinco compromisos en esa competición.

Aún fuera Koke Resurrección y Thomas Lemar, por cuarto y tercer partido seguido por sendas dolencias musculares, y recién recuperados Marcos Llorente (aún no entró en la convocatoria) y Sergio Reguilón (se estrena en la citación dos meses después de su fichaje, tras superar una pubalgia), el once de Simeone se mueve por una base muy marcada en los últimos encuentros, de la que se saldrá poco también en el Nuevo Mirandilla, con el regreso de Stefan Savic al centro de la defensa, bien junto a Mario Hermoso o bien junto a José María Giménez, si el técnico opta por descargar de minutos al central uruguayo, como hizo con el montenegrino el miércoles.

En el once probable del Atlético, la portería será para Jan Oblak; los laterales para Nahuel Molina y Reinildo Mandava; el medio centro para Axel Witsel y Geoffrey Kondogbia, las bandas para Rodrigo de Paul y Yannick Carrasco o Saúl Ñíguez; y la delantera para Antoine Griezmann y, previsiblemente, Álvaro Morata, con la alternativa de Matheus Cunha, Ángel Correa o Joao Félix, cuya suplencia se alarga ya a ocho partidos, relegado a un papel menor no sólo en el once, del que ha desaparecido, sino también como recurso. Está infrautilizado.

Enfrente, el Cádiz recibe al Atlético de Madrid en un intento más por estrenar en su casa el casillero de victorias, después de haber saldado con tres empates y otras tres derrotas los encuentros que ha disputado hasta el momento como local en la temporada en curso.

Penúltimo con siete puntos en once jornadas, el Cádiz ha caído hasta ahora en el estadio Nuevo Mirandilla frente a la Real Sociedad (0-1), el Athletic de Bilbao (0-4) y el Barcelona (0-4), empatando ante el Villarreal (0-0), el Espanyol (2-2) y el Betis (0-0).

La derrota fuera de casa de la pasada jornada por 5-1 ante el Rayo Vallecano ha escocido, ya que ha cortado una racha de cinco partidos consecutivos sin perder, en los que los pupilos de Sergio González ganaron su único encuentro hasta el momento, en casa del Valladolid (0-1), y empataron otros cuatro.

Para este partido, el Cádiz tiene las bajas del centrocampista Rubén Alcaraz y del lateral derecho Isaac Carcelén, que están sancionados tras ser expulsados ante el Rayo Vallecano.

La baja de Iza es bastante relevante, ya que Sergio González se ha quedado sin laterales derechos específicos en la plantilla por la grave lesión de Joseba Zaldúa, que no estará disponible durante varios meses.

El técnico aclaró en rueda de prensa que no va a recurrir a un lateral del filial y que echará mano de algún jugador de la primera plantilla, que será readaptado a esa posición. El central Luis Hernández fue quien jugó en ese lugar en Vallecas los minutos posteriores a la expulsión de Carcelén.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Hernández, Fali, Chust, Espino; San Emeterio, Álex Fernández, Ocampo, Bongonda; Sobrino, Negredo.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; De Paul, Witsel, Kondogbia, Carrasco; Griezmann, Morata.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 16.15.

Puestos: Cádiz (19º, 7 puntos); Atlético de Madrid (3º, 23 puntos).

La clave: La capacidad de reacción de los dos equipos.

El dato: En los 14 duelos precedentes en su estadio contra el Atlético de Madrid, el Cádiz ha ganado las mismas veces que su rival: cinco cada uno. Los otros cuatro encuentros fueron empates.

Las frases:

Sergio González: "Si hay un equipo que se levanta de todo es el Atlético de Madrid".

Diego Simeone: "Sé entrenar de una manera y voy a seguir entrenando de la manera que sé"

El entorno: La afición atlética, con numerosas peñas en la provincia de Cádiz, se hará notar en el Nuevo Mirandilla. EFE

