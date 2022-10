Seleccionador peruano cree que la única forma de renovar el equipo es jugando

Lima, 28 oct. El seleccionador peruano de fútbol, Juan Reynoso, presentó este viernes la lista de convocados de la Blanquirroja para los próximos amistosos frente a Paraguay y Bolivia y defendió la incorporación de jugadores no habituales para renovar el equipo "jugando" y "entrenando".

"Si queremos renovar a la selección, la única forma es entrenando y, obviamente, jugando", dijo Reynoso en una rueda de prensa en la Villa Deportiva Nacional de Lima, en relación a la lista de jugadores convocados, que cuenta con novedades, pero que no es definitiva.

La Blanquirroja jugará en Lima el 16 de noviembre contra la selección de Paraguay y el 19 contra Bolivia en Santa Cruz, tras haber disputado en septiembre otros dos amistosos en Estados Unidos, los primeros que dirigió Reynoso.

Como comentó en otras ocasiones, al técnico le interesa llevar a cabo "un proceso selectivo, seguir viendo opciones. Por eso se sorprenden con algún que otro nombre", aclaración que hizo entre risas "por la tranquilidad" de los aficionados.

"Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular, es una fecha FIFA obligatoria para los equipos que van al mundial. Dependemos de autorización de los clubes. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos de aquí al 19 de noviembre", detalló.

Explicó que se dará un primer microciclo de entrenamientos del 2 al 13 de noviembre, fecha en la que se liberarán algunos del jugadores que juegan en el exterior, aunque anunció que algunos equipos no han autorizado la salida de peruanos que no salen en la convocatorias.

En este primer ciclo la lista de convocados se encuentran delanteros como Alexander Succar (Universitario), Alex Valera (Al-Fateh SC), Matías Succar (Carlos Mannucci) y Adrián Ugarriza (Cienciano), y mediocampistas como Christian Cueva (Al-Fateh SC) o Wilder Cartagena (Orlando City).

Los arqueros son Pedro Gallese (Orlando City), José Cavallo (Universitario), Ángel Zamudio (Sport Huancayo) y entre los defensas se encuentran convocados Luis Abram (Cruz Azul), Miguel Trauco (San José Earthquakes) o Piero Guzmán (Universitario).

Confirmó que la lista definitiva del grupo que jugará ambos encuentros estará el 14 de noviembre.

"Nos gusta ver a los jugadores de visita y de local, y los resultados son importantes, pero nos interesa ver la respuesta de los chicos nuevos. Creo que esa parte nos seduce mucho", dijo frente a la prensa deportiva.

En cuanto a los rivales, afirmó que ambos están en el mismo momento que la selección peruana.

"Están en el mismo momento que nosotros. Paraguay está en periodo de transición, en Bolivia llegó nuevo técnico. Ponerse piel de selección es distinto. Nos interesa ver a los jugadores con esa adrenalina, ver la respuesta de los chicos entre comillas nuevos, su contacto con los de la absoluta. Si queremos recambio, hay que invertir. Esperemos que el riesgo no sea tan malo", concluyó.