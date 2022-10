Scolari ve a Paranaense tan favorito como Flamengo para ganar la Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 28 oct. El entrenador de Athletico Paranaense, Luiz Felipe Scolari, aseguró este viernes que ve su equipo tan favorito como Flamengo para ganar la Copa Libertadores que ambos conjuntos brasileños disputarán en una final única este sábado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

En la rueda de prensa previa a la final, el exseleccionador de Brasil y Portugal afirmó que Athletico Paranaense tiene las mismas condiciones que Flamengo para alzarse con el título porque los dos han demostrado los mismos méritos para llegar hasta la final.

Consideró que esa igualdad con la que cree que parten ambos equipos se romperá conforme avance el partido y haya un equipo logre jugar mejor que el otro, algo que espera que haga el 'Furacao' (Huracán).

"Eliminamos a grandes equipos para llegar a la final, y si nosotros lo hicimos, es porque podemos hacerlo también mañana. Si logramos desarrollar esa confianza en nosotros mismos, podemos discutir el juego de igual a igual", señaló Scolari.

"Espero que (mi equipo) tenga la confianza necesaria que yo tengo en ellos, y dividir el juego al 50 % para que las posibilidades sean tanto de ellos como nuestras. Ya lo hemos hecho, y no hay que dudar en que mañana no podamos hacerlo", reiteró.

'Felipao' manifestó su alegría y su satisfacción de haber alcanzado la final de la Libertadores con el Athletico Paranaense, un equipo cuya dirección asumió este año y que ha moldeado para llevarlo a uno de los partidos más importantes de su historia.

UN PARTIDO "DIFERENTE"

Afirmó que este partido será "totalmente diferente" a otros enfrentamientos con Flamengo, en referencia a precedentes como el 5-0 que este año le endosó el 'Mengao' en la liga brasileña y en mención a la racha de dos triunfos en los últimos nueve partidos.

"Sabemos que tenemos detalles que debemos superar y que no estamos haciendo de la mejor forma. Tenemos que hacer algo diferente en algunos detalles para ser superiores. Pretendemos no cometer los errores que tuvimos en otros partidos y competencias, porque en este juego no tenemos margen de error", enfatizó.

El entrenador, de 73 años, reconoció que le hace especial ilusión pasar a la historia como un técnico capaz de ganar la Libertadores con tres equipos distintos, tras los títulos obtenidos con Gremio (1995) y Palmeiras (1999), algo que reconoció que le hace ilusión.

EXPERIENCIA EN FINALES A UN PARTIDO

Si bien aquellas finales fueron bajo la modalidad de ida y vuelta, esta es a partido único, algo que Scolari no había vivido antes en la Libertadores, pero sí en otras experiencias de su dilatada carrera, como las finales disputadas con las selecciones de Brasil y de Portugal.

"Yo voy a ser el mismo 'Felipao'. Yo no voy a cambiar. Trabajo con personas con características personales distintas, y yo tengo que saber en un determinado momento específico cómo actuar o no e intentaré ser lo más correcto posible"; señaló.

Sobre su continuidad al frente del Athletico Paranaense después de esta final, Scolari indicó que primero tiene que hablar con el presidente del club pero también con su familia, que la ha acompañado siempre a lo largo de su trayectoria como entrenador.