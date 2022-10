Rihanna vuelve a la música después de seis años con su nueva canción 'Lift Me Up'

LONDRES, 28 oct (Reuters) - Rihanna lanzó el viernes su primera producción en solitario en seis años, una emotiva balada escrita en homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman.

"Lift Me Up", la primera canción nueva de Rihanna desde su álbum de 2016 "Anti", figura en la banda sonora de la próxima película de Marvel "Black Panther: Wakanda Forever".

La película es una secuela del éxito de taquilla de 2018 "Black Panther", en la que Boseman interpretó al rey T'Challa como protagonista.

El actor falleció en 2020 tras una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon que había mantenido en privado. Tenía 43 años.

"Bendecido por haber escrito esta canción en honor a Chadwick Boseman y aún más bendecido por escuchar a la más mala @badgalriri ponerle la voz a la perfección", escribió Tems, el co-compositor de la canción, en Instagram, en referencia a Rihanna.

Los fans de Rihanna han estado esperando una continuación de "Anti", su octavo álbum de estudio. Aunque la cantante, nacida Robyn Fenty, ha participado en canciones como "Lemon" y "Believe it" en los últimos años, "Lift Me Up" es su primer lanzamiento en solitario desde "Anti".

A principios de esta semana, la artista de 34 años, que actuará en el espectáculo del descanso de la Super Bowl en febrero, había adelantado el nuevo tema, en el que canta: "Lift me up / Hold me down / Keep me close / Safe and sound".

En los últimos años, Rihanna, cuyos éxitos incluyen "Umbrella", "Diamonds" y "Work", ha desarrollado sus líneas de maquillaje y lencería. En mayo dio la bienvenida a un bebé con su pareja, el rapero A$AP Rocky. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Vicente Valdivia)