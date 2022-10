Reynoso, seleccionador peruano, afirma que la MLS supera a la liga mexicana

Lima, 28 oct. El seleccionador peruano de fútbol, Juan Reynoso, declaró este viernes en una rueda de prensa en la que anunció la lista de convocados para los próximos amistosos de la Blanquirroja, que la liga de fútbol de Estados Unidos (MLS) ya ha superado a la mexicana.

"La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña", dijo Reynoso en una rueda de prensa en la Villa Deportiva Nacional de Lima.

Declaró que la Major League Soccer (MLS) "empieza a ser el paraíso" para muchos futbolistas sudamericanos", y que estos, en el corto plazo, después de ir a Europa, "van a preferir ir a la MLS que al fútbol brasileño o mexicano".

El peruano reconoció esta realidad tras haber presentado la lista de convocados para los encuentros que disputará la selección en Lima el 16 de noviembre ante Paraguay y el 19 en Santa Cruz contra Bolivia.

Reynoso, que es el técnico de la selección peruana desde el 2 de agosto de 2022, jugó en el equipo mexicano Cruz Azul de 1994 al 2002, donde ganó numerosos títulos y acabó su trayectoria como futbolista en el también mexicano Necaxa.

Su etapa como entrenador comenzó en Puebla FC, Real Garcilaso y Cruz Azul, después de haber dirigido a equipos peruanos como Melgar, Universitario o Sporting Cristal. EFE

