Estos eléctricos comparten el segmento compacto con el VW Golf

"Este es el Golf de la Generación E": cuando la alemana Volkswagen presentó el ID3 en 2020, no escatimó en promesas. Sin embargo, dos años después, la primera generación eléctrica del fabricante con sede en el estado federado de Baja Sajonia no es ni de lejos tan dominante como lo fue el modelo que lideró el sector durante décadas. Por un lado, porque la competencia aprieta, y por otro debido a que, al tratarse de un compacto comparativamente convencional, sufre mucho el actual auge de los SUV y está perdiendo muchos clientes a favor de modelos como el ID4 o el Skoda Enyaq, ambos de sus propias filas. Sin embargo, como heredero legítimo del Golf, el ID3 sigue siendo considerado por muchos como la referencia de un coche familiar eléctrico y, por lo tanto, como el coche eléctrico más importante de la clase compacta. Lo que ofrecen el ID3 y otros modelos eléctricos de tamaño similar se muestra en la siguiente selección basada en la información de los respectivos fabricantes: El VW ID3 fue el primer coche de la plataforma eléctrica MEB del grupo Volkswagen y, por lo tanto, la chispa inicial de toda una flota de automóviles eléctricos de la marca. Con 4,26 metros de longitud, es actualmente el coche eléctrico más pequeño de la familia y solo se suministra con 150 kW/204 CV. A cambio, se ofrece la posibilidad de elegir entre dos paquetes de baterías: 58 o 77 kWh, con los que se pueden recorrer hasta 550 kilómetros. A diferencia de sus marcas hermanas Audi y Skoda, la filial de Seat, Cupra, no se ha dejado contagiar por la moda de los SUV. El primer modelo MEB de la joven marca española, el Cupra Born, es un compacto deportivo con preparación de alto rendimiento. El Born se ofrece con 110 kW/150 CV, 150 kW/204 CV o 170 kW/231 CV y paquetes de baterías de 45, 58 o 77 kWh para una autonomía de más de 700 kilómetros en el mejor de los casos. Renault se enfrenta al ID3 con dos modelos. El Zoe, equipado con 80 kW/108 CV o 100 kW/135 CV, mide 4,09 metros de longitud y puede recorrer hasta 395 kilómetros con su batería de 52 kWh. El Mégane E-Tech, de 4,20 metros de longitud, casi pasa por un SUV, mientras que Renault lo promociona como una berlina compacta de estilo crossover. Se suministra en una versión con 96 kW/131 CV, batería de 40 kWh y 300 kilómetros de autonomía. También hay variantes con 160 kW/218 CV, 60 kWh y hasta 470 kilómetros. Los modelos Opel Corsa-e, Peugeot e-208 y Citroën e-C4 parecen diferentes, pero utilizan la misma tecnología del grupo Stellantis. Por lo tanto, siempre ofrecen una potencia de motor de 100 kW/136 CV y una capacidad de batería de 50 kWh. Los modelos ligeramente más pequeños de Opel y Peugeot recorren 353 y 362 kilómetros respectivamente. El Citroën es más grande y se ajusta mejor a la clase Golf. Sin embargo, pesa más y, por lo tanto, solo tiene una autonomía de 350 kilómetros. El Mini Cooper SE es la única respuesta alemana al ID3, y viene de Inglaterra. Allí, la marca Mini de la bávara BMW también fabrica el turismo como coche eléctrico. Con 3,85 metros, es algo más corto que el ID3 y, además, solo es un modelo de tres puertas, por lo que también ofrece menos espacio interior. A cambio, promete un poco más de placer de conducción, viene con 135 kW/184 CV y recorre hasta 233 kilómetros con su batería de 28,9 kWh. Honda e: mientras que Mazda con el CX-30 y Toyota con el bZ4X se ciñen a los SUV, el Honda de 3,89 metros de longitud es literalmente un compacto clásico. Hay quienes lo consideran incluso una interpretación moderna del primer VW Golf. El modelo ofrece 113 kW/154 CV, una batería con 35,5 kWh de capacidad y una autonomía estándar de 222 kilómetros. El Nissan Leaf fue el primer coche eléctrico en el mismo segmento del Golf, pero desde entonces ha perdido un poco su papel de pionero y se ha quedado atrás tanto técnica como visualmente. Sin embargo, el Leaf, de 4,49 metros, sigue acercándose a la idea de un compacto clásico. En su segunda generación, está disponible con motores de 110 kW/150 CV o 160 kW/217 CV y baterías de 39 o 59 kWh de capacidad (270 o 385 kilómetros de autonomía). Fiat 500e: en sentido estricto, la última edición del legendario Cinquecento pertenece al segmento de los coches pequeños. Sin embargo, con una longitud de 3,63 metros, ya es un competidor para los compactos. Y lo que le falta de espacio, lo compensa con encanto y versatilidad. El pequeño italiano también está disponible en versión cabrio con una capota de lona. Además, no solo se suministra como modelo normal de tres puertas. La versión 3+1 ofrece una segunda puerta trasera poco convencional en el lado del pasajero que tiene las bisagras en el lado opuesto. Además, Fiat ofrece varias alternativas de motorización: baterías de 23 o 42 kWh, motores de 70 kW/95 CV o de 87 kW/118 CV y autonomías de 190 a 312 kilómetros. El Kia e-Soul, de 4,20 metros de longitud, podría confundirse con un monovolumen. El modelo ofrece 100 kW/136 CV o 150 kW/204 CV, una batería de 39,2 o 64 kWh de capacidad y una autonomía de 276 o 452 kilómetros. dpa