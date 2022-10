El bailarín José Carlos Martínez, en las nubes por dirigir la Ópera de París

París, 28 oct. El bailarín español José Carlos Martínez, anunciado este viernes como nuevo director de danza de la Ópera de París, aseguró sentirse "emocionado" y aún "un poco en las nubes" por el nombramiento, una responsabilidad que ni cuando era bailarín estrella de la prestigiosa institución había llegado a imaginarse.

"Ni me lo imaginé. Cuando yo estuve bailando aquí, para mí era ya como algo mágico haber llegado a ser bailarín estrella de la Ópera de París", afirmó Martínez en una entrevista telefónica con EFE.

"Incluso una vez que ya había entregado el proyecto (para su candidatura, en agosto pasado) era como algo que podía pasar, pero como una remota posibilidad. Por eso estoy desde que me lo anunciaron estos días, incluso hoy (cuando se ha hecho público), que no me lo termino de creer", agregó.

Para el reputado bailarín cartagenero, el regreso a la Ópera de París es un poco una "vuelta a casa", aunque esta vez incluso con "más responsabilidad".

En concreto, la de ponerse al frente de una compañía de 154 bailarines con un repertorio muy extenso, que abarca desde lo clásico a obras muy vanguardistas.

Su mandato comprende la programación de dos teatros en París, la Ópera Garnier y la Ópera de la Bastilla, y las giras de la compañía.

Martínez quiere aprovechar el amplio "abanico" de opciones con el que cuenta la Ópera parisina, pero a la vez siente especial "interés" por "traer el ballet clásico al siglo XXI".

"Cómo utilizar la zapatilla de punta y traerla a nuestro mundo contemporáneo, haciendo nuevos ballets con coreógrafos que se interesan por esta evolución. Eso es lo que a nivel artístico me parece más importante en la programación", definió.

Su "toma de posesión" como director no llegará hasta el 5 de diciembre, un tiempo que utilizará para terminar los proyectos que tenía ya firmados.

Pero a partir de esa fecha prevé poner "entre paréntesis", al menos por el momento, su actividad como coreógrafo independiente.

Su influencia se empezará a notar sobre todo a partir de 2024, ya que la temporada de este año y la del siguiente ya están diseñadas.

UN JOHN TRAVOLTA POR PURA CASUALIDAD

Martínez, nacido en 1969 en Cartagena (sureste de España), es el único español que ha sido bailarín estrella de la Ópera de París.

También es el único bailarín galardonado con los tres premios internacionales más prestigiosos del mundo de la danza: el premio Benois, la medalla de oro del concurso de Varna y el premio de Lausana.

En su palmarés figura igualmente el Premio Nacional de Danza de España de 1999. Allí, ejerció como director artístico de la Compañía Nacional de Danza entre 2011 y 2019.

A pesar de todos estos reconocimientos, Martínez llegó al mundo de la danza por pura "casualidad".

"Mi madre era maestra y mi padre tenía una tienda de ropa y no había nadie a mi alrededor que conociera el mundo de la danza. Mi hermana, que tenía cinco años, iba a clase de ballet como todas las niñas en aquella época y una vez había una fiesta de disfraces antes de Navidad y mi madre no podía ir a vestirla", rememora.

"Yo tenía nueve años entonces y fui a acompañarla para ayudarla a disfrazarse. La profesora que estaba me dijo 'bueno, pues ya que has venido, quédate'. Eso era una fiesta de disfraces y yo pensé que bailar era eso (...) El primer día que tuve que ponerme a la barra y ponerme a trabajar dije 'huy Dios, esto no va a ser lo mío'", completa entre risas.

Pero aquella profesora, con la que todavía guarda el contacto, le propuso entonces hacer de John Travolta en el musical "Grease".

"Bailé en escena ese primer John Travolta y dije bueno, esto es lo que yo quiero hacer", cuenta.

En la Ópera de París, Martínez sucede en el cargo a la bailarina francesa Aurélie Dupont, tras su dimisión el 31 de julio pasado.

De la escena francesa aprecia sobre todo la gran "visibilidad" que tiene la danza y el gran apoyo "institucional", algo que echa de menos en su país natal.

"En España, lo poco que hay es por el interés de los artistas y de los coreógrafos (...) Sí se hacen cosas, pero como que se da un paso para adelante y dos para atrás", concluye. EFE

