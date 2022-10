Renuncia silenciosa gana fuerza en industria financiera: estudio

(Bloomberg) -- La tendencia viral de la renuncia silenciosa se está afianzando en el sector financiero, que alguna vez fue la industria con los trabajadores más comprometidos, según muestra un nuevo estudio.

La proporción de trabajadores que dijeron que es “muy probable” o “extremadamente probable” que hagan todo lo posible por hacer un buen trabajo para su empresa ha disminuido en general desde el año pasado, según una encuesta reciente a más de 9.000 empleados estadounidenses a tiempo completo o parcial realizada por Qualtrics International Inc.

El sector de las finanzas y seguros tuvo una de las mayores caídas, y cerca de un 8% menos de los empleados indicaron estar dispuestos a darlo todo en el trabajo, solo igualado por el sector de servicios de alojamiento y comida. Ese es un gran cambio con respecto a 2021, cuando la industria financiera y de seguros obtuvo la mayor proporción de empleados comprometidos, con un 94%.

En 2022, los servicios educativos se quedaron con el primer lugar, el único sector con un aumento neto de trabajadores que dijeron que es muy probable o extremadamente probable que hagan su mejor esfuerzo. Después de un aumento del 1%, ahora cuenta con la mayor proporción de empleados altamente comprometidos, con un 91%.

Ben Granger, psicólogo en jefe sobre lugar de trabajo de Qualtrics, dijo que los datos probablemente reflejan una confluencia de factores, desde la pandemia en curso y la inflación hasta la crisis geopolítica.

“Cuando das un paso atrás para considerar este entorno externo volátil en el que nos encontramos, no sorprende que muchas personas evalúen el papel del trabajo en sus vidas de manera diferente”, dijo en un correo electrónico. “Y para algunos, eso significa quitar el pie del acelerador en el trabajo”.

Pero la renuncia silenciosa no es rampante todavía. En las 15 industrias encuestadas, solo entre el 10% y el 20% de los empleados de cada una de ellas dijeron que no estaban dando todo de sí, según muestran los datos de Qualtrics, una empresa de software y gestión de experiencias. Eso es mucho más bajo que la estimación de Gallup de su reciente encuesta de compromiso de los empleados, que encontró que un 50% de la fuerza laboral de EE.UU. podría considerarse una persona que renuncia silenciosamente, definida como “personas que hacen lo mínimo requerido y están psicológicamente desconectadas de su trabajo”.

La discrepancia se puede atribuir a la ambigüedad del término en sí mismo: diferentes definiciones sugieren diferentes métodos de medición, y hay un grupo que piensa que la renuncia silenciosa no es un fenómeno en absoluto.

“Hay muchas preguntas abiertas sobre cómo podemos medir o detectar la renuncia silenciosa”, dijo Granger. “Su naturaleza silenciosa hace que sea naturalmente más difícil de medir y es precisamente por eso que los líderes organizacionales están tan preocupados por esto”.

