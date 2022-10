El Dow Jones se dispara por ganancias de empresas, pero Meta pesa en el Nasdaq

Por Amruta Khandekar y Shreyashi Sanyal

27 oct (Reuters) - El Dow Jones subía el jueves tras una serie de reportes de resultados de empresas alentadores y datos que mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos repuntó en el tercer trimestre, mientras que el Nasdaq se vio presionado por una caída de las acciones de Meta.

* Caterpillar Inc subía un 9,2%, impulsando al Promedio Industrial Dow Jones, ya que el fabricante de maquinaria pesada reportó un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre, mientras que McDonald's Corp sumó un 3,6% al superar las estimaciones de ventas trimestrales comparables.

* Merck & Co Inc ganaba un 2,4% y Honeywell International Inc avanzaba un 4,2%, ya que ambas empresas presentaron unas ganancias del tercer trimestre mejores de las esperadas.

* En cambio, Meta Platforms Inc, empresa matriz de Facebook, se desplomaba un 21,1%, lo que la sitúa en vías de perder casi 82.000 millones de dólares de valor de mercado, al registrar una caída en las ganancias del tercer trimestre y prever un débil trimestre de vacaciones.

* El sector de servicios de comunicación del S&P 500 caía un 2,1% y fue el único que bajaba entre los 11 principales índices sectoriales de referencia.

* Las acciones de Amazon.com Inc bajaban un 1,6%, mientras que las de Apple Inc caían un 1%. Ambas empresas presentarán sus resultados el jueves.

* Los analistas han puesto el listón bajo para la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre, con un crecimiento agregado de los ganancias del S&P 500 que ahora se espera del 2,3% interanual, frente al 4,5% a principios de mes, según datos de Refinitiv.

* Los tres principales índices abrieron al alza después de que datos mostraron que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció en tasa anualizada un 2,6% el trimestre pasado, poniendo fin a dos descensos trimestrales consecutivos de la producción que habían suscitado el temor a que la economía estuviera en recesión.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 487,07 puntos, o un 1,53%, a 32.326,18 puntos, mientras que el S&P 500 subía 21,18 puntos, o 0,55%, a 3.851,78. El Nasdaq Composite bajaba 8,49 puntos, o un 0,08%, a 10.962,50 unidades. (Reporte de Amruta Khandekar y Shreyashi Sanyal en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)