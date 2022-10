Aganzo: "El fútbol femenino es muy importante para FIFPro"

Santiago Carbone

Montevideo, 27 oct. El español David Aganzo, presidente de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), aseguró en una entrevista con EFE en Montevideo que uno de sus objetivos es tratar de ampliar al resto del mundo lo que el fútbol femenino ya logró en algunos países.

"El fútbol femenino es una parte muy importante para nosotros, la igualdad entre los dos géneros es un punto vital", sostiene quien el pasado 22 de octubre fue premiado por la organización Mujeres para el Diálogo y la Educación y que también lidera la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Ese día, Aganzo recibió uno de los premios solidarios a la igualdad por su apoyo a las mujeres y su papel en el sindicato, desde cuya presidencia "se ha impulsado al colectivo de futbolistas con el proceso de profesionalización de la Primera División y la firma del Convenio Colectivo".

"En Sudamérica estamos luchando con muchísimos países para que el fútbol femenino pueda crecer. Estamos hablando con federaciones, con confederaciones y con la propia FIFA para cambiar todo esto. No estamos hablando solamente de dinero. Lo que queremos es que las mujeres y los hombres tengan las mismas condiciones, el mismo respeto y la misma igualdad en todos los sentidos", dice.

DARLE MÁS FUERZA A LOS SINDICATOS

Aganzo también habla de otros puntos tratados en la Asamblea General 2022 de FIFPro, llevada a cabo en Montevideo, al que llega por primera vez y en donde coincide con varios exfutbolistas con quienes compartió campo de juego durante su etapa como jugador que abandonó en 2015.

"La estrategia en estos años debe ser la representatividad del colectivo, a nivel nacional darle mucha más fuerza a los sindicatos nacionales para que FIFPro tenga mucha más fuerza", indica.

Subraya la importancia de que los futbolistas puedan estar en comités y en comisiones donde realmente puedan decidir.

"La posición del futbolista es muy importante y ahora mismo no tenemos ningún tipo de representatividad dentro de las asambleas donde se deciden muchas cosas para los futbolistas", sostiene el presidente de FIFPro y de AFE.

Por otra parte, Aganzo repasa algunas de las problemáticas que enfrentan los deportistas entre las que enumera situaciones "insostenibles" de racismo o condiciones laborales "en muchos casos inexistentes".

"El mundo del fútbol da muchísimo dinero. Y ahora sí que hablo de dinero y hablo de condiciones. Cuando hablamos de dinero no es que demos más dinero a los futbolistas, sino que las condiciones puedan mejorar en las diferentes categorías", apunta.

Como ejemplo de esto añade que algunas de las cosas que solicitan son campos de juego en condiciones o presencia de médicos.

LA FUERZA DEL FÚTBOL

Durante la entrevista Aganzo también habla sobre la "fuerza" que tiene el fútbol para hacer visibles determinadas causas.

"En el mundo no hay otro deporte que sea tan seguido y que pueda cambiar tantas cosas. Yo creo que es muy importante que sepan que el deporte es un fiel conductor de poder conseguir valores, de poder formar a gente, de poder intentar solucionar muchos problemas", sostiene.

En concordancia con eso, apunta que los futbolistas entienden "perfectamente" que son importantes para transmitir determinados valores y para ayudar a detener la discriminación.

Finalmente, el presidente de la AFE destaca la "esencia sindical" sudamericana y asegura que los futbolistas nacidos en ese continente "son luchadores" que "realmente sienten lo que es el sindicato".

"Yo soy español y tengo claro que toda la parte sindical me llega, pero porque me viene de cultura, me viene de historia. Al final esa sensación de estar unidos, de luchar por las mismas circunstancias, de no separarse, de conseguir objetivos para el bien colectivo yo creo que es la esencia del país sudamericano", concluye. EFE

scr/rmp/ea

(foto) (video)