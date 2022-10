Acciones EE.UU. caen por segundo día; bonos del Tesoro repuntan

(Bloomberg) -- Wall Street enfrentó otra sesión volátil mientras inversionistas evaluaban la senda de la Reserva Federal en términos de alzas de tasas de interés, teniendo en cuenta datos económicos mixtos e informes de resultados complejos de las principales empresas.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,6% a las 4:00 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 1,9%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,6%

El índice MSCI World registró poca variación

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot avanzó 0,4%

El euro cedió 1,1% a US$0,9971

La libra esterlina cayó 0,4% a US$1,1575

El yen japonés subió 0,1% a 146,20 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó 0,6% a US$20.630,98

Ether subió 0,6% a US$1.562,65

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó siete puntos básicos al 3,93%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó 15 puntos básicos al 1,96%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó 17 puntos básicos al 3,40%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,3% a US$89,01 el barril

Los futuros del oro cedieron 0,2% a US$1.665,50 la onza

Nota Original:US Stocks Drop for Second Day; Treasuries Rally: Markets Wrap

--Con la colaboración de Elaine Chen (News), Emily Graffeo, Vildana Hajric y Peyton Forte.

