Rusia se atrinchera para "la más dura de las batallas" en Jersón, según un asesor de Zelenski

FOTO DE ARCHIVO. El bombero Alexander del escuadrón de desminado de los servicios de emergencia ucranianos entra en un tanque quemado para buscar, mientras limpian una zona de proyectiles y otros artefactos explosivos y continúa la invasión rusa de Ucrania, cerca de la frontera rusa en Kazacha Lopan, Ucrania. 25 de octubre de 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Por Jonathan Landay

JERSÓN, Ucrania, 26 oct (Reuters) - Las fuerzas rusas se atrincheran para librar la "más dura de las batallas" en la estratégica región meridional de Jersón, según un alto responsable ucraniano, mientras el Kremlin se prepara para defender la mayor ciudad bajo su control de la contraofensiva ucraniana.

El ejército ruso en la región ha retrocedido en las últimas semanas y corren el riesgo de quedar atrapadas contra la orilla occidental del río Dniéper, donde la capital provincial de Jersón está en manos rusas desde los primeros días de la invasión de Ucrania hace ocho meses.

Las autoridades instaladas por Rusia están evacuando a los residentes a la orilla oriental, pero Oleksiy Arestovych, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que no había ninguna señal de que las fuerzas rusas se estuvieran preparando para abandonar la ciudad.

"Con Jersón todo está claro. Los rusos se están reponiendo, reforzando su grupo allí", dijo Arestovych en un vídeo en línea a última hora del martes.

"Esto significa que nadie se está preparando para retirarse. Al contrario, la más dura de las batallas va a tener lugar por Jersón".

De las cuatro provincias que el presidente ruso, Vladimir Putin, proclamó haber anexionado en septiembre, Jersón es posiblemente la más importante desde el punto de vista estratégico. Controla tanto la única ruta terrestre hacia la península de Crimea que Rusia tomó en 2014 como la desembocadura del Dniéper, el vasto río que divide a Ucrania.

Yuri Sobolevsky, miembro del derrocado consejo regional proucraniano de Jersón, dijo que las autoridades instaladas por Rusia estaban presionando cada vez más a los residentes de Jersón para que se fueran.

"Los procedimientos de búsqueda y filtración se están intensificando, así como los registros de coches y casas", escribió en la aplicación de mensajería Telegram.

DUELOS DE ARTILLERÍA

En la región de Mikoláiv, al norte y al oeste de la ciudad de Jersón, se produjeron duelos de artillería durante todo el martes, según una publicación desde la línea del frente en Rybar, un canal prorruso en Telegram.

En el distrito de Ishchenka, al norte de Jersón, las fuerzas ucranianas intentaron consolidar sus posiciones, pero se vieron obligadas a retroceder a las líneas anteriores, según el mensaje. Se dijo que los militares ucranianos se estaban preparando para un avance a lo largo de toda la línea del frente.

Un reportero de Reuters que se encontraba en una aldea remota cerca de parte de la línea del frente de Jersón no oyó disparos, ni fuego de artillería. Residentes dijeron que esperaban que las fuerzas rusas se retiraran pronto.

"Te duermes por la noche y no sabes si te vas a despertar", dijo Mikola Nizinets, de 39 años, refiriéndose a los bombardeos rusos.

Sin electricidad, ni gas, y con pocos alimentos o agua potable en la zona, muchos residentes han huido, abandonando al ganado para que deambule entre las municiones gastadas que asoman por el suelo.

En el noreste, los militares rusos siguieron intentando tomar la ciudad de Bajmut, que se encuentra en una carretera principal que conduce a las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk en la región de Donetsk, dijo el miércoles el Estado Mayor de Ucrania.

ACUSACIÓN DE "BOMBA SUCIA"

Rusia afirmó el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Ucrania está preparando el uso de una "bomba sucia", una afirmación que fue rechazada por responsables occidentales y ucranianos como un falso pretexto para intensificar la guerra.

El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polyanskiy, dijo que las pruebas habían sido compartidas con sus homólogos occidentales.

"No me importa que la gente diga que Rusia está sembrando la alarma si esto no sucede, porque se trata de un terrible, terrible desastre que amenaza potencialmente a toda la Tierra", dijo a los periodistas.

El presidente Zelenski dijo que la acusación de Rusia sugería que Moscú estaba planeando utilizar un arma nuclear táctica y que intentaría culpar a Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia estaría "cometiendo un error increíblemente grave" si utilizara un arma nuclear táctica.

Biden habló más tarde por teléfono con el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, y coincidieron en la importancia de apoyar a Ucrania, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

En una aparente respuesta a la acusación de Moscú, el organismo de control nuclear de la ONU dijo que se estaba preparando para enviar inspectores a dos sitios ucranianos no identificados a petición de Kiev, ambos ya sujetos a sus inspecciones.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, dijo a los periodistas que los inspectores tendrían pleno acceso y pidió a Moscú que demostrara la misma transparencia.

La agencia de noticias estatal rusa RIA identificó lo que dijo que eran los dos sitios involucrados: la Planta de Enriquecimiento Mineral del Este, en la región central de Dnipropetrovsk, y el Instituto de Investigación Nuclear de Kiev.

Desde que las fuerzas rusas sufrieron importantes derrotas en septiembre, Putin se ha redoblado, llamando a cientos de miles de reservistas, anunciando la anexión de territorios ocupados y amenazando repetidamente con utilizar armas nucleares.

(Información de las redacciones de Reuters; escrito por Grant McCool y Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)