Piloto cubano que aterrizó en Florida está confiado en lograr asilo en EEUU

Miami, 26 oct. Rubén Martínez Machado, el joven cubano de 29 años que la semana pasada llegó al sur de Florida (EEUU) a bordo de una avioneta de fabricación rusa, solicitará asilo en EEUU ya que teme que de ser devuelto a la isla "su vida corra peligro", según dijo a EFE este miércoles su abogado, Eduardo Soto.

Martínez Machado se mantiene bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses en un centro de detención del condado Broward, al norte de Miami, aunque podría ser puesto en libertad vigilada (con un grillete electrónico) hoy mismo o en los próximos días, de acuerdo al letrado.

El joven tendrá su primera audiencia ante un juez de inmigración el lunes próximo, donde formalizará su petición de asilo bajo la figura de "miedo creíble".

El migrante cubano ingresó a EEUU la mañana del viernes por vía aérea procedente de Cuba a bordo de una avioneta monomotor Antonov An-2, la cual hizo un aterrizaje en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en medio del inmenso humedal de los Everglades de Florida.

Tal como informan medios de Miami, voló procedente de la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba y situada a más de 185 millas (300 kilómetros) al este de La Habana y, poco después de aterrizar tras una hora de trayecto, fue puesto a disposición de la gubernamental Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

"Está contento de haber llegado al país de las libertades", señaló Soto, quien añadió que tanto él como su cliente están confiados en obtener un veredicto positivo en la corte.

"Me parece que tiene un muy buen caso, pero no soy el que tenga la última palabra", dijo el letrado, que no ofreció más detalles sobre el mismo al existir un proceso judicial de por medio.

El joven cubano no tiene familiares en el sur de Florida y, de obtener el asilo, en principio su plan es instalarse en Miami, de acuerdo a Soto, que precisó que han pedido la puesta en libertad de Martínez Machado mientras el proceso sigue su curso.

La dramática llegada de Martínez Machado, recogida por medios locales, refleja el incremento del éxodo de cubanos rumbo a Estados Unidos.

Durante el año fiscal 2022, es decir entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, un total de 6.182 migrantes cubanos fueron interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, muy por encima de los 838 detenidos el anterior periodo fiscal, según estadísticas de la Guardia Costera de EEUU.

En lo que va de este mes, han sido interceptados ya 921 cubanos en las inmediaciones de este estado, de acuerdo a la dependencia. EFE

