MERCADOS A.LATINA-Monedas operan con ganancias en medio de retroceso global del dólar

Por Froilan Romero SANTIAGO, 26 oct (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina operaban al alza el miércoles, en medio de un nuevo retroceso del dólar en los mercados globales ante renovadas expectativas de un relajamiento en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), tras débiles datos de la economía de ese país. * El euro volvió a superar la paridad con el dólar por primera vez en un mes el miércoles, después de que débiles datos económicos en Estados Unidos reforzaron las especulaciones de que la Reserva Federal ralentizará las subidas de las tasas de interés, lo que hizo caer al billete verde. * Las especulaciones se vieron reforzadas el martes por datos que mostraron que los precios de la vivienda en Estados Unidos se hundieron en agosto debido a que los crecientes tipos de interés de las hipotecas minaron la demanda, en la última señal de que las subidas de tasas de la Fed ya están funcionando para frenar la mayor economía del mundo. * La divisa estadounidense cedía alrededor de un 0,8% frente a una canasta de seis monedas de primer orden que componen el índice dólar, luego de cerrar la jornada previa con un retroceso de alrededor del 0,9%. * Las ganancias eran lideradas por el peso chileno , que escalaba un 1,54%, a 951,10/951,40 por dólar, impulsado también por un alza en el precio del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,27%, a 5.149,74 unidades. * Los futuros del cobre subían alrededor de un 2,5% en la bolsa de metales de Londres, debido a que la baja del dólar abarataba los metales cotizados en esa moneda para los compradores con otras divisas. * El peso colombiano se fortalecía un 1,37% a 4.907 unidades por dólar, en su segundo día al alza; mientras que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa local avanzaba un marginal 0,05% a 1.208,59 puntos. * El peso mexicano cotizaba en 19,8560 por dólar, con una ganancia del 0,05% frente al precio de referencia de Reuters del martes. Poco antes llegó a avanzar hasta 19.8160 unidades, un nivel no visto desde el 13 de septiembre. * "Por segunda sesión consecutiva, la apreciación del peso se debe a un debilitamiento del dólar estadounidense, debido a que el mercado está evaluando la posibilidad que la Fed será más cautelosa en el ritmo de incrementos a la tasa de interés", dijo la firma local Banco Base en una nota de análisis. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,75%, a 48.990,27 unidades en su quinto avance consecutivo, con la mirada puesta en el avance de la temporada de resultados trimestrales que culmina el viernes. * El real brasileño se depreciaba un 0,31%, a 5,3334 unidades por dólar, presionado por la tensión política que afecta a brasil de cara a las elecciones presidenciales del domingo, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,85%, a 113.648,96 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,24%, a 155,46 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subía un 1,15%, a 145.620,27 unidades, alentada por selectivas tomas de posiciones en títulos de buena liquidez ante sus atractivos valores, dijeron operadores. * "Este aumento no significa que aun no sea una oportunidad, teniendo en cuenta el análisis técnico, el indicador de corto plazo continúa demostrando que se encuentra levemente en sobreventa y hoy comienza a dar compra", dijo Ayelén Romero, de Rava Bursátil. * La moneda peruana, el sol, ganaba un 0,12%, a 3,985/3,995 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima subía un 0,73%, a 547,29 puntos. Cotizaciones a las 1447 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados emergentes 844,51 -31,54 0,21 MSCI América Latina 2.200,04 5,05 -0,23 Bovespa Brasil 113.605,11 8,3786 -0,89 IPC México 49.046,43 -7,93 0,83 Argentina MerVal 145.174,39 73,86 0,844 COLCAP Colombia 1.212,95 -13,98 0,32 IPSA Chile 5.152,61 19,61 -0,23 Selectivo Perú 548,48 7,05 0,94 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,3268 4,6 1,67 Peso Mexicano 19,8540 3,21 1,47 Peso chileno 951,6 -10,49 1,65 Peso colombiano 4.869,21 -16,75 -5,68 Sol peruano 3,9882 -0,08 -0,16 Peso argentino 155,37 -33,91 -5,20 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires y Vicente Valdivia)