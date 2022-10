Lula defiende alguna forma de regulación de internet

Río de Janeiro, 25 oct. El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones presidenciales del domingo en Brasil, afirmó este martes que en algún momento el país tendrá que discutir una forma de regular el internet.

El líder progresista se dijo un defensor de la libertad de los medios de comunicación y de la libertad de expresión, pero aclaró que le preocupa la falta de control sobre internet, que se ha convertido en una herramienta para difundir mentiras.

"Creo que en algún momento tendremos que tener una regulación, que será hecha por la sociedad y el pueblo. Porque hay mucha maldad (en internet), mucha mentira... todos los días y a toda hora", afirmó el dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en una transmisión en directo por redes sociales.

En el directo de casi dos horas, organizado por los responsables por su campaña electoral, Lula respondió a preguntas de jóvenes electores, uno de los cuales lo interrogó sobre las acusaciones de que en un eventual Gobierno suyo impondrá la censura sobre los medios de comunicación y el internet.

Dicha acusación es repetida incesantemente por el presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, que aspira a ser reelegido el domingo y que hace referencia a antiguas propuestas del PT para regular los medios e internet.

"Soy un defensor de la libertad de los medios de comunicación porque si no fuera por ellos no sería quien soy. Pero lo que me preocupa es que internet no es solo una red social sino un medio que tienen un componente muy grande de maldad. La mentira vuela y la verdad tan solo anda en internet", dijo el líder progresista.

El exlíder sindical afirmó que tales facilidades permitieron que Brasil tuviera una "fábrica de mentiras" como la montada por la familia de Bolsonaro.

"Creo que la libertad de comunicación es una conquista de la humanidad pero que tiene que tener un límite de lo razonable. Tenemos que discutir cómo hacer para que los teléfonos móviles sirvan para el bien, para educar y no para tanta maldad", aseguró.

Lula admitió que no sabe cómo tendría que impulsar un cambio en esa situación y cómo sería la regulación, y afirmó que, por su edad, tal vez sea un problema que tendrán que resolver los más jóvenes.

"La libertad de comunicación es algo sagrado para mí y el internet es bueno, es una revolución", matizó el líder progresista, que venció la primera vuelta de las presidenciales con el 48,4 % de los votos frente al 43,2 % de Bolsonaro y que es favorito para el domingo con el 48 % de la intención de voto frente al 44 % de su rival. EFE

