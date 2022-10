LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (26 de octubre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE ESTADOS UNIDOS -El Gobierno revela los datos de permisos e inicios de construcción de casas, ventas minoristas, inventarios mayoristas y ventas de casas nuevas en septiembre. -La Administración de Información de Energía (EIA) entrega sus datos semanales sobre el volumen nacional de inventarios de petróleo y productos derivados. -La fabricante de aviones Boeing y la automotriz Ford entregan sus resultados trimestrales. -Meta Plataforms divulga sus utilidades trimestrales al cierre de sesión de mercado. ARGENTINA -El banco central podría emitir una decisión sobre la tasa de interés de referencia. CHINA -Se divulgan los datos mensuales de ganancias industriales. (madrugada jueves) JAPÓN -El Banco de Japón (BoJ) realiza su reunión de política monetaria de octubre. (madrugada jueves) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS FMI- La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que los bancos centrales deberían seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación hasta que alcancen un nivel "neutral", aunque en la mayoría de los casos no han llegado a este punto. UE CONTAMINACIÓN- La Unión Europea propuso límites legales más estrictos para el aire sucio que perjudica la salud y normas que obliguen a las empresas farmacéuticas a pagar por la limpieza de las aguas residuales contaminadas por sus productos. NORCOREA ENSAYO NUCLEAR- Estados Unidos, Japón y Corea del Sur advirtieron que se justificaría una escala de respuesta "sin precedentes" si Corea del Norte realiza una séptima prueba de bomba nuclear. Washington y sus aliados creen que Corea del Norte podría estar a punto de reanudar las pruebas de bombas nucleares por primera vez desde 2017. METALES- A las 1132 GMT, el oro al contado sumaba un 1,14%, a 1.671,98 dólares la onza, mientras que, a las 1125 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) aumentaba un 1,90%, a 7.661 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1133 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,59%, a 94,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,89%, a 86,08 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas retrocedieron desde los máximos de un mes, con los valores tecnológicos liderando las pérdidas, ya que los decepcionantes resultados de los gigantes de Wall Street y una advertencia del proveedor neerlandés de semiconductores ASM se sumaron a la preocupación por la ralentización del crecimiento económico. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,10%, a 407,22 puntos a las 1138 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas arrancaron con fuerza por la esperanza de que Estados Unidos frene sus agresivas subidas de los tipos de interés, pero el optimismo se vio parcialmente contrarrestado por los nuevos cierres de COVID-19 en varias partes de China. El índice referencial del mercado ganó un 0,81%, a 3.656,90 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 0,78%, a 2.999,50 unidades. En Japón el Nikkei ganó un 0,67%, a 27.431,84 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES ECONOMÍA EEUU- La confianza de los consumidores estadounidenses disminuyó en octubre tras dos aumentos mensuales consecutivos, en medio de la creciente preocupación por la inflación y una posible recesión el próximo año, mostró una encuesta. The Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor cayó a 102,5 este mes desde 107,8 de septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un índice de 106,5. CHILE MINERÍA- Chile está cerca de lograr un consenso sobre cuánto aumentar las regalías en el sector minero, dijo la ministra de Minería, Marcela Hernando, una decisión que podría tener un impacto significativo en gigantes globales como BHP y Antofagasta. En medio de la discusión parlamentaria se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda sobre el objetivo del Gobierno de obtener más ingresos del sector, dijo la funcionaria en un evento en Londres durante la semana LME, sin aportar detalles. GE PREVISIÓN- General Electric Co recortó su previsión de ganancias para todo el año tras informar un descenso en las ganancias del tercer trimestre, debido principalmente a un aumento de las garantías y reservas relacionadas en su negocio de energías renovables. Sin embargo, la empresa registró un flujo de caja libre muy superior al previsto. Sus ingresos trimestrales también superaron las estimaciones de Wall Street. MÉXICO INMIGRACIÓN- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que finalizó un polémico programa que permitía enviar a territorio mexicano a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras durara su proceso, conocido como MPP o "quédate en México". El programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) fue activado por primera vez en diciembre de 2019 durante la administración del expresidente Donald Trump. MICROSOFT RESULTADOS- La firma superó las estimaciones de Wall Street para los ingresos del primer trimestre, ya que el actual cambio hacia el trabajo híbrido impulsó la demanda de sus servicios basados en la nube y ayudó a amortiguar una caída en el negocio de los ordenadores personales. Su variada cartera de productos, como Outlook y Teams, ha convertido a Microsoft en un elemento esencial para las empresas que adoptan modelos de trabajo flexibles. INDITEX RUSIA- El propietario de Zara, Inditex, ha acordado la venta de sus tiendas en Rusia al grupo Daher, aunque no descarta volver al país en el futuro bajo nuevas circunstancias, informó el gigante español de la moda. Inditex cerró sus más de 500 tiendas en Rusia en marzo tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú el 24 de febrero y las posteriores sanciones occidentales.