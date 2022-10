Guevara: “Subo con la mentalidad de que soy campeón del mundo de Moto3”

Madrid, 26 oct. El piloto español Izan Guevara (GasGas) visitó EFE tras proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto3 en Australia. El mallorquín (Palma 2004), ya planea el asalto a Moto2.

Recién llegado del periplo por Australia y Malasia y esbozando una sonrisa de oreja a oreja, el joven piloto español visitó la sede central de la Agencia EFE en Madrid. Analizó su temporada para la historia y habló de sus planes de futuro. No se guarda nada.

A sus 18 años tiene los pies en la tierra, prefiere beber agua y las celebraciones contenidas.

No han pasado ni dos meses desde que descorchó el cava por primera vez en un podio.

Muestra una madurez inusitada para su edad, tiene sus objetivos muy claros. Busca dar un golpe en la mesa este año en Moto2 y prepararse para llevarse el título el que viene.

Pregunta. Sorprendió, el día de la celebración del campeonato en Australia, su tranquilidad, como si no hubiese ganado el Mundial: ¿Es así siempre?

Respuesta. Bueno, después de la cena nos fuimos a la fiesta claramente (risas). Pero yo no soy de cerveza ni nada de eso, no me gusta, me tomo un agua o una coca-cola. Estaba contento, celebrando con el equipo.

P. ¿Encima de la moto es igual de tranquilo?

R. Encima de la moto soy muy tranquilo y fuera muy nervioso. Yo soy muy activo. En la moto me gusta tomármelo con calma, voy a mi rollo, pero el día de la fiesta estaba contento, tranquilo y disfrutando ese momento con todo el mundo.

P. En la carrera de Malasia, estaba en el grupo hasta que se tocó con Sasaki y se marchó para atrás, pero: ¿El planteamiento que se tenía con el equipo era echar una mano a Sergio García Dols?

R. Sí, en la medida de lo posible le iba a echar una mano a Sergio pero, bueno, yo estaba haciendo mi carrera hasta que llegasen las últimas vueltas y si veía que Foggia estaba delante hubiese intentado que Sergio lo pasara.

Cuando faltaban seis vueltas, Sasaki cometió un error al poner la marcha, se quedó muy parado, y no me dio tiempo a esquivarlo, me comí la rueda pero pude salvar la caída. Pudo haber sido una tragedia porque el muro estaba muy cerca, por suerte pudimos continuar la carrera pero las horquillas estaban dobladas… la moto no estaba en condiciones, pero terminamos en los puntos y eso fue bueno.

P. ¿Cuál ha sido el peor momento de la temporada?

R. Creo que el peor momento de la temporada fue el inicio. En Catar, tuvimos una penalización bastante fuerte; en Argentina -liderando la carrera-, se nos rompió el motor y nos quedamos fuera de carrera; en Austin (EEUU) tuvimos otra penalización… Después llegó a Portimão, una carrera normal, conseguimos buenos puntos y a continuación fuimos a Jerez, donde conseguimos nuestra primera victoria de la temporada.

Hicimos una racha de podios increíble hasta Assen antes de las vacaciones y nos fuimos a tan solo 3 puntos de mi compañero de equipo, ahí es cuando me di cuenta de que podía estar luchando por el Mundial. La vuelta del verano fue complicada, en Silverstone nos tiraron a Sergio y a mí, Foggia quedó primero y se acercó más en el campeonato. En Austria el fin de semana se nos complicó, no conseguimos poner la moto a punto pero pudimos salvar un poco los muebles con una séptima posición.

Sergio cometió un error en Misano, nosotros pudimos aprovecharlo para subir al podio.

Pude brindar por primera vez con cava y liderar el Mundial. Llego a las carreras de Argentina y Japón y logro dos victorias consecutivas para conseguir la primera bola de partido en Tailandia, donde fue un fin de semana complicado. Pudimos salvar la carrera con un top 5, porque no logramos ajustar bien la moto.

A Australia llegamos un poquito nerviosos, el jueves fue el día que más lo estuve, pero el domingo, una vez salí a carrera, estuve concentrado, la moto estaba yendo bien, en la vuelta 10 el grupo se rompió y solo quedamos cuatro pilotos para luchar por la victoria. Tan solo Sergio García me podía impedir conseguir el título, pero sabía que si salía primero de la última curva podría ser primero.

P. ¿Toda esa estrategia de carrera que tenía para vencer a Sergio García Dols la comentó con el equipo?

R. Yo me callé, no dije nada, no sabía cómo iba a estar en carrera pero una vez me encontré bien dije: “A por todas”.

P. ¿Cuándo le dijeron que se subiría a la Moto2?

R. No me acuerdo ahora (risas), ¿en Silverstone puede ser? en Silverstone hicimos una reunión para dejar claro que subiríamos a Moto2.

P. ¿Con qué mentalidad sube a Moto2?

R. Subo con la mentalidad de que soy campeón del mundo de Moto3. Subo concentrado para hacer un buen trabajo, un buen año, es mi primera temporada, tengo que aprender. Es una categoría diferente a Moto3, pasamos de una rueda fina a una más gorda, la potencia también cambia mucho. Vamos a aprender para, en el segundo año, ir a por el título.

P. ¿Con el cambio de categoría está cambiando su preparación física?

R. Este último mes en Moto3 he hecho cero gimnasio porque estaba cogiendo volumen y decidí parar un poco, pero ahora volveremos otra vez al gimnasio a prepararnos con la Yamaha R6, a correr y subir en la bici para hacer una buena pretemporada.

P. ¿Qué le parecería hacer una buena temporada en Moto2?

R. El primer objetivo es lograr el premio al ‘rookie’ del año, meta que no conseguimos en Moto3 porque Pedro Acosta hizo un año estelar. Me planteo un top 10, intentar estar allí en cada carrera, si es posible, tratar de subir al podio y al final de año estar bien clasificados.

P. Hablaba de Pedro Acosta: ¿Cómo mínimo tratará de ganar un par de carreras este próximo año?

R. Ojalá pueda hacer lo que ha hecho él, ha hecho una temporada muy buena, ha conseguido creo que dos victorias. Ojalá pueda yo conseguir dos victorias en mi primer año de ‘rookie’.