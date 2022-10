Exespía argentino pide volver a declarar por la muerte del fiscal Nisman

Buenos Aires, 26 oct. El exagente de inteligencia argentino Antonio "Jaime" Stiuso pidió declarar nuevamente en la causa por la muerte en 2015 del fiscal Alberto Nisman, quien días antes de aparecer con un tiro en la cabeza había acusado a la vicepresidenta Cristina Fernández, entonces mandataria, de encubrir terroristas.

Según confirmaron este miércoles a EFE fuentes jurídicas, el fiscal encargado del expediente, Eduardo Taiano, aceptó que Stiuso declare por cuarta vez -la última fue en marzo de 2019- y resta fijar fecha de la audiencia.

“Sr. Fiscal me presento y digo: Que luego de haber prestado declaración ante usted en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial”, señaló el exespía.

Stiuso, exjefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, fue durante años uno de los hombres más poderosos de los servicios secretos y su figura cobró especial relevancia tras la muerte de Nisman en enero de 2015, poco después de que Stiuso fuera apartado de su cargo.

En 2016, el exespía, cuyo testimonio era reclamado por la Justicia en la causa por la muerte del fiscal, retornó al país tras meses en paradero desconocido.

Ese año, aseguró en una entrevista que al fiscal "lo ordenó matar el Gobierno de Cristina (Fernández de) Kirchner" y que la expresidenta utilizaba servicios de inteligencia "paralelos".

Stiuso y Nisman eran estrechos colaboradores y el fiscal murió cuatro días después de denunciar a Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque a la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994, a cambio, presuntamente, de favorecer el comercio con el país asiático, algo que la expresidenta siempre ha negado.

SUICIDIO U HOMICIDIO

La Justicia determinó en 2018, basándose en un informe pericial, que dos personas golpearon, drogaron y asesinaron a Nisman, pero sin establecer quiénes, y que eso fue "directa consecuencia" de la denuncia que había hecho.

Sin embargo, esa resolución es cuestionada por sectores que creen que fue un suicidio y que acusan a la Justicia de estar politizada, ya que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) defendía la teoría del homicidio.

Hasta ahora, hay cinco procesados por la muerte del fiscal: el técnico informático Diego Lagomarsino, excolaborador de Nisman y acusado de "partícipe necesario" por ser el propietario del arma homicida, así como los cuatro custodios del procurador, investigados por supuesto incumplimiento de deberes y encubrimiento de homicidio.

En lo que respecta a la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento a los iraníes, a fines de 2021 un tribunal sobreseyó por unanimidad el caso, aunque fue apelado y se prevé que en unas semanas se celebre una audiencia para debatir si se confirma o se rechaza el sobreseimiento de la vicepresidenta. EFE

