Elena Chávez, la autora del libro de denuncia que "dolió" a López Obrador

Ciudad de México, 26 oct. La periodista mexicana Elena Chávez considera que los ataques que ha recibido del oficialismo por su libro "El rey del cash", que denuncia una red de corrupción en el círculo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, son porque le "dolió" al mandatario.

La autora, quien durante 18 años estuvo dentro del grupo que impulsó a López Obrador, responde en entrevista con EFE a las críticas de políticos y comentaristas afines al Gobierno, que la acusan de escribir su polémico texto sin pruebas.

"Es un testimonio y un testimonio es una prueba, o sea, ¿por qué crees que no me han desmentido? Porque no han salido a decir que es mentira, ninguno, el propio presidente se subió al tema porque le dolió", declara la escritora.

Días después de publicarse, el mandatario cuestionó que "ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información" y que "ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido tan entrevistado" como Chávez.

Los analistas y funcionarios que apoyan al Gobierno han acusado a la periodista de "despecho" por su divorcio en 2015 de César Yáñez, funcionario cercano a López Obrador que ahora es subsecretario de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación.

Chávez contesta que el despecho "no existe en su diccionario" y que "el presidente sabe que es verdad" lo que ella expone.

“Esa manera de desacreditar un trabajo de una mujer también tiene que ver con mi género, tristemente así es, o sea, no pueden atacarte de otra manera porque no tienen los argumentos”, sostiene.

LA DENUNCIA DE "EL REY DEL CASH"

La periodista escribió "El rey del cash" (Grijalbo, 2022) con base en los 18 años que pasó cerca de López Obrador al ser pareja de Yáñez, su entonces jefe de prensa.

El texto revela una presunta red de financiamiento ilícito en la que los operadores del líder político conseguían dinero en efectivo para sus aspiraciones electorales.

“Yo lo puedo describir así porque él usó dinero en efectivo para hacer sus campañas presidenciales porque el efectivo no tiene manera de rastrearse, no deja huella, el efectivo no puede ser sujeto de impuestos, entonces fue crear ese esquema ilícito", detalla.

La obra menciona a políticos de alto perfil, como el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ambos considerados posibles sucesores de López Obrador.

La escritora afirma que el trabajo detrás del libro "no fue de la noche a la mañana", sino que se basa en hechos que ella veía y escribía en notas pequeñas que conservó.

“Al presidente de la república jamás le van a encontrar un documento firmado por él o un video porque para eso tenía sus operadores. El presidente es un hombre astuto", advierte.

Chávez señala que "han usado palabras para atacar, para desestimar y desacreditar un libro que ha resultado incómodo y molesto".

"Lo que yo hice fue decirle, únicamente, a los mexicanos: a ver, mexicanos y mexicanas, este fue el esquema que utilizó el presidente para hacerse del dinero. Todo mundo se preguntaba de qué vivió, cómo le hizo, pues ahí está", subraya.

LA MOTIVACIÓN DE ELENA CHÁVEZ

Lo que motivó a Chávez a escribir "El rey del cash" fueron "las mentiras" del presidente y la situación que vive México, que, a su juicio, está "agonizando" y "ensangrentado" por la violencia.

“Sí fue una decisión muy difícil, pero tenía que hacerlo porque mi conciencia me lo dictaba, porque si yo tenía un testimonio que puede servir para abrir la conciencia de los mexicanos, para que vean quién nos está gobernando, era importante hacerlo”, destaca.

La escritora pide a la población "leer con reflexión" su texto y cree que aporta "pistas para que vean los delitos que se cometieron y que, a lo mejor, no han prescrito".

Por ahora, cree que el éxito del libro, que "sobrepasó las expectativas", se debe a que "el país va mal".

"Esto significa el grado de cansancio, de hartazgo, en el que estamos los mexicanos ya con este gobierno. El éxito no es porque lo haya escrito yo, yo soy una ciudadana simple y común, como todas las que están en este país, simplemente me atreví a dar mi testimonio", reflexiona. EFE

