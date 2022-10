Colombia: disidencias FARC liberan 16 detenidos en combate

BOGOTÁ (AP) — Una comisión humanitaria acompañó la liberación de 16 personas detenidas en combates con facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el miércoles la estatal Defensoría del Pueblo.

La liberación de los jóvenes, de entre 18 y 25 años, se produjo el fin de semana en Nariño, al sur del país y en el límite con Ecuador.

La Defensoría del Pueblo indicó en un comunicado que se trató de una gestión humanitaria “sin precedente en el país”, debido a que fue una entrega de integrantes de un grupo armado irregular capturados por otra organización armada al margen de la ley.

Los jóvenes fueron detenidos por las disidencias de las FARC autodenominadas “Segunda Marquetalia” en combates con otra facción llamada Comando Coordinador de Occidente.

Luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, algunos exguerrilleros volvieron a las armas y se dedicaron a conformar grupos reclutando nuevos insurgentes. Los grupos armados se suelen disputar el control de las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

El presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia del país, se ha propuesto abrir diálogos con los diferentes grupos ilegales para intentar llegar a nuevos acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia.

La Defensoría del Pueblo aseguró que la liberación de los 16 capturados se da luego de los acercamientos entre el gobierno y la “Segunda Marquetalia” en los que manifestaron que como un “gesto de paz” entregarían a los capturados durante combates contra el Comando Coordinador de Occidente.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano señaló en un comunicado que los actores armados interesados en un eventual diálogo de paz primero tienen que demostrar su compromiso para "no matar, no desaparecer, no torturar y dejar en libertad a las personas que permanecen retenidas en su poder”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Diócesis de Tumaco, la capital de Nariño, también acompañaron la liberación de los jóvenes.

El personal de salud del CICR, como intermediario neutral, examinó a los liberados y estableció que se encontraban en “adecuadas condiciones de salud”, según señaló en un comunicado. Luego, reunificó a estas personas con sus familias.