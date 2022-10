"Checo" Pérez pide a latinoamericanos hacer más sacrificios para entrar a F1

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct (Reuters) - El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez dijo el miércoles que los niños y jóvenes latinoamericanos que quieran llegar y destacar en la máxima categoría del automovilismo tienen que esforzarse mucho y realizar más sacrificios que los europeos.

Pérez, quien debutó en la F1 en el 2011 con la escudería Sauber, es el único latinoamericano que compite actualmente en el circuito.

"La evolución del automovilismo en nuestro continente va bien, pero al final seguimos estando muy atrás de Europa. Necesitamos que las nuevas generaciones se sacrifiquen más, empiecen a foguearse desde muy temprana edad, que vayan a Europa a competir porque a final de cuentas el automovilismo es un deporte europeo", dijo Pérez en rueda de prensa.

"Hay muy buen talento en mi país y en toda Latinoamérica, pero es un deporte donde no hay muchas oportunidades, todo dependerá de que tanto luchen por sus sueños. Creo que estamos viviendo la mejor era del automovilismo porque cada vez llegan mejores pilotos y bien preparados, por eso necesitamos que las nuevas generaciones lo den todo", apuntó el piloto de Red Bull.

Los argentinos Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, los brasileños Ayrton Senna, Emerson Fitipaldi y Nelson Piquet, el colombiano Juan Pablo Montoya, además de los mexicanos Pedro y Ricardo Rodríguez son los pilotos latinoamericanos que han destacado en la F1.

Pérez, quien buscará el domingo conquistar por primera vez el Gran Premio en su país, señaló que está dispuesto a apoyar a las nuevas generaciones de pilotos mexicanos para que el lugar que él deje cuando se retire no quede vacío.

"Estoy consciente que cada vez está más cerca el final, pero ahorita me siento muy ilusionado con mi equipo. Yo feliz de apoyar al siguiente talento para abrirle las puertas, porque sería una pena que el día que no esté y no haya nadie más se pierda todo lo que hemos construido", apuntó el piloto de 32 años.

Respecto a su futuro, Pérez aclaró que le quedan dos años de contrato con Red Bull, tiempo en el que desea que la escudería consiga el campeonato del mundo para marcar una nueva era en el automovilismo.

"Tengo contrato dos años mas con Red Bull, estoy 100% entregado a la escudería y mi objetivo es que seamos campeones dos años más. Sería increíble poder empezar una era de Red Bull, el equipo está muy sólido, pero hay una competencia muy fuerte", apuntó.

El compañero de equipo de Pérez, el holandés Max Verstappen conquistó el 9 de octubre su segundo título consecutivo tras ganar el Gran Premio de Japón, y la semana pasada ganó el Gran Premio de Estados Unidos, con lo que la escudería Red Bull se quedó con el título de constructores. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)