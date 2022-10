Bolsonaro reduce brecha antes de votación, según encuesta

(Bloomberg) -- La carrera electoral de Brasil se ha vuelto más estrecha en sus últimos días ya que el presidente, Jair Bolsonaro, está reduciendo la brecha con su contrincante de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, según una nueva encuesta.

Lula obtendría el 52,1% de los llamados votos válidos, una medida que excluye los votos nulos y en blanco, frente al 52,8% de la semana pasada, según muestra una encuesta publicada por Quaest el miércoles. Bolsonaro obtendría el 47,9%, frente al 47,2%, según la encuesta.

La elección más grande de Latinoamérica este año se acerca a su fin, a medida que ambos candidatos intentan disminuir el apoyo del otro en la recta final. Este mes, Bolsonaro, de 67 años, lanzó una serie de medidas de última hora, como la extensión de los subsidios de asistencia social para medio millón de familias y el aumento de la ayuda para los taxistas, en un intento por mejorar la percepción de los votantes sobre la economía.

Eso puede estar dando sus frutos, según Tomas Traumann, consultor político y columnista radicado en Río de Janeiro.

La política de utilizar fondos gubernamentales para financiar proyectos de interés local “es muy eficiente en las elecciones brasileñas y normalmente otorga puntos extra al titular cuando llega la votación”, dijo Traumann.

Por su parte, Lula, de 76 años, ha tratado de sacar provecho de los errores cometidos por el presidente y sus aliados en los últimos días. Criticó la postura a favor de las armas y la retórica belicosa de Bolsonaro por contribuir a un enfrentamiento violento este fin de semana entre la policía federal y Roberto Jefferson, exdiputado y partidario acérrimo del presidente.

Después de subestimar el apoyo de Bolsonaro en la primera vuelta, algunos encuestadores modificaron su metodología y ajustaron sus muestras representativas en un intento por mejorar la precisión de la segunda vuelta del 30 de octubre. Pero los pronósticos continúan variando ampliamente, con otras encuestas esta semana que indican que el impulso del presidente pierde fuerza.

La nación se prepara para el último debate presidencial televisado el viernes, aunque la mayoría de los votantes ya están decididos. Según Quaest, solo el siete por ciento de los encuestados dijo que estaría dispuesto a cambiar su voto.

Quaest entrevistó a 2.000 personas entre el 23 y el 25 de octubre y la encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

