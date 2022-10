ADVISORY UKRAINE-CRISIS/USA-IAEA

IAEA chief Grossi opens nuclear power talks in Washington

Start: 26 Oct 2022 13:15 GMT

End: 26 Oct 2022 14:15 GMT

WASHINGTON DC - International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Mariano Grossi and US Secretary of Energy Jennifer Granholm open the International Ministerial Conference on 'Nuclear Power in the 21st Century.'

---

SCHEDULE:

1330GMT - Opening remarks

1600GMT - News conference

