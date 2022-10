Temas del día de EFE Internacional del 25 de octubre de 2022 (16.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN - Moscú/Leópolis - El Ejército ucraniano intenta avanzar en la región de Jersón, donde las tropas rusas aceleran tanto la construcción de líneas defensivas como la evacuación de los civiles hacia la margen izquierda del río Dniéper a la espera de una gran batalla por el control del sur del país.

- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside en Moscú la reunión del consejo coordinador creado por él la semana pasada para tratar las necesidades del Ejército ruso.

- Leópolis (Ucrania) - El acuerdo respaldado por la ONU para la exportación de cereal ucraniano corre el peligro de no renovarse a un mes de que finalice ya que Ucrania acusa a Rusia de ralentizar la inspección de buques que zarpan de Odesa y puertos cercanos. Por Rostyslav Averchuk (Crónica)(ENVIADA).

EL SALVADOR D.HUMANOS

San Salvador - Organizaciones de El Salvador hablan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las detenciones arbitrarias y la situación de las personas privadas de libertad en el contexto del régimen de excepción.

- Miembros de la organización no gubernamental Tutela Legal se pronuncian sobre el cumplimiento de 10 años de la sentencia de la CorteIDH en contra del Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote.

ITALIA INVESTIDURA

Roma - La nueva primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, desgranó hoy su programa de gobierno para los próximos cinco años en un largo discurso ante el Parlamento en el que quiso enviar un mensaje europeísta, aunque no exento críticas a la UE, además del adelantar algunas reformas importantes y renegar del fascismo. (ENVIADO).

R.UNIDO GOBIERNO

Londres - El nuevo líder del Partido Conservador británico, Rishi Sunak, asumió su cargo de nuevo primer ministro del Reino Unido y afirmó que la prioridad será "la estabilidad económica" y devolver "la confianza" en el Reino Unido, aunque advierte de que se avecinan "decisiones difíciles". (ENVIADO)

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva han emprendido una guerra santa en busca del voto religioso de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre, en la que la fe se ha convertido un pilar central de la contienda electoral. Por Alba Santandreu. (Serie Previa)(ENVIADO).

CUBA EEUU

La Habana - Comienza el Foro Empresarial Cuba-EE.UU., una iniciativa que no tenía lugar desde 2016, en pleno deshielo entre los dos países y que demuestra que las relaciones entre Cuba y EE. UU. se están intensificando en los últimos meses de forma significativa en ámbitos que van del intercambio científico a la cultura y el comercio, pasando por el espinoso asunto bilateral de la migración.

VENEZUELA COLOMBIA

Caracas/Bogotá - La frontera que une a Colombia con Venezuela muestra pocos cambios en su primer mes de apertura al paso de vehículos y comercio, tras siete años de cierre, un hito que ambos gobiernos vislumbraron como un salto económico inmediato y que se ha reducido, hasta el momento, a contadas operaciones comerciales. (ENVIADO).

SERGE HAROCHE

Buenos Aires - El nobel de Física 2012 Serge Haroche pide, en entrevista con EFE, evitar las "falsas promesas" sobre los ordenadores cuánticos, una tecnología que todavía requiere "años" de investigación, y reivindica el rol de las ciencias básicas en el desarrollo de dispositivos capaces de "revolucionar" las vidas de las personas. Por Javier Castro (Entrevista)(ENVIADO).

PAPA TRANSEXUALES

Torvajanica (Italia) - Marcela, Minerva y Claudia son algunas de las transexuales, la mayoría latinoamericanas, que cada miércoles se levantan de madrugada y dejan las calles del litoral de Roma en las que ejercen la prostitución para acudir a la plaza de San Pedro, donde el papa las saluda tras la audiencia entre cardenales, obispos y autoridades. Por Cristina Cabrejas (Crónica)(ENVIADA).

AGENDA INFORMATIVA

Roma.- PAPA PAZ.- El papa Francisco acudirá al Coliseo de Roma para participar en la clausula del encuentro “El grito de la paz”, un evento de tres días organizado por la Comunidad de Sant'Egidio que tendrá como protagonistas a los líderes de las religiones de todo el mundo. (Texto) (Vídeo)

Washington - ISRAEL EEUU.- El presidente israelí, Isaac Herzog, inicia una visita a Estados Unidos, en la que se reunirá con el secretario de Estado, Antony Blinken, y, mañana, con el presidente de EEUU, Joe Biden. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inicia un viaje oficial a Kenia y Sudáfrica durante el que se reunirá con las principales autoridades de ambos países y protagonizará varios actos de carácter económico. (Texto)

Guayaquil (Ecuador) - ECUADOR BANANO - La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) inaugura la XIX Convención Internacional del Banano 2022, encuentro del sector bananero más importante a nivel nacional e internacional, que se desarrollará en Guayaquil del 25 al 28 de octubre. (Texto)

18:00h.- Guatemala.- GUATEMALA MILITARES.- Un grupo de veteranos militares, que participaron en el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), amenaza con bloquear las principales carreteras del país, en rechazo a una indemnización aprobada por el Congreso menor al monto que esperaban recibir. (Texto)

Quito.- ECUADOR SIMULACRO.- El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) desarrolla el Simulacro Nacional de Tsunami 2022, basado en el hipotético escenario de un sismo de magnitud 7.6 frente a la costa fronteriza entre Ecuador y Colombia. (Texto)

20:00h.- Miami.- EEUU CUBA.- El dirigente del exilio cubano Orlando Gutiérrez presenta el libro en inglés "Cuba: The Doctrine of the Lie", en el que sostiene que la revolución cubana fue concebida por un equipo internacional. (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- DÍA MUERTOS MÉXICO.- Conferencia de prensa del Gobierno de Ciudad de México sobre el Gran Desfile de Día de Muertos, que vuelve tras dos años de pandemia. (foto) (Texto) (Foto)

18:00h.- Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- -La Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de UC Berkeley ofrece en México una conferencia de prensa sobre el caso de Anastasio Hernández, migrante mexicano asesinado por la Patrulla Fronteriza estadounidense. (Texto) (Foto)

16:00h.- Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA TURISMO.- El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololiskashvili, habla con EFE sobre la evolución del turismo en Latinoamérica tras el golpe de la pandemia de la covid-19 (Entrevista) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- DAVOS DESIERTO.- Arabia Saudí inaugura hoy en Riad la sexta edición del conocido como "Davos del Desierto", que durará hasta el 27 de octubre, en el que se debate sobre el nuevo orden mundial y el futuro del planeta. (Texto)

Buenos Aires.- UE ARGENTINA.- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visita Argentina, donde se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores, Santiago Cafiero, y con el presidente del país, Alberto Fernández. (Texto)

Tegucigalpa.- CENTROAMÉRICA DONANTES.- Más de 400 personas de una veintena de países se reunirán en Honduras en el XII Foro Centroamericano de Donantes para debatir sobre migración, derechos humanos, desarrollo, justicia y equidad en la región (Texto)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA ESPAÑA.- Se celebra en Santo Domingo el Encuentro Empresarial España-República Dominicana (la inauguración oficial es el miércoles 26) (Texto)

14:00h.- El Cairo.- COP27 EGIPTO.- El principal negociador de la COP27, Mohamed Nasr, realiza hoy una rueda de prensa virtual para explicar cómo van las negociaciones para el eventual acuerdo que se llegará en la Cumbre del Clima. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PRESUPUESTO.- La Cámara de Diputados de Argentina debate el proyecto de Presupuesto de 2023, que incluye una proyección de inflación del 60 % para el próximo año y una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. (Texto)

Managua.- NICARAGUA CRISIS.- Managua.- El pleno de la Asamblea Nacional discute la renuncia presentada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, la cuarta en dimitir en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018. (foto) (video) Sede de la Asamblea Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ CRISIS.- Yenifer Paredes, cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, debe dejar la prisión de mujeres de Lima, en la que cumplía 30 meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción, tras una decisión tomada este lunes por la Corte Superior Nacional de Justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Buenos Aires.- CEPAL ASAMBLEA.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebra la segunda jornada de su 39 período de sesiones. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- CRISIS CLIMÁTICA.- Unicef presenta un informe sobre el impacto en la infancia de las olas de calor. (Texto)

20:05h.- Washington.- CORONAVIRUS EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pone la dosis de refuerzo adaptada a la variante ómicron del coronavirus y da un discurso sobre el estado de la lucha contra la covid-19. (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:00h.- Nueva York.- EE.UU. LITERATURA.- El escritor Cormac McCarthy publica su nueva novela "El pasajero", cuyos derechos ya ha vendido a once países. (Texto)

19:00h.- Miami.- EEUU FORO.- Ocho exgobernantes de España y América Latina, entre ellos José María Aznar, participan en el llamado VII Diálogo Presidencial que organiza anualmente en Miami el Instituto Atlántico de Gobierno y el Diario Las Américas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- SIRIA CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir las vertientes política y humanitaria de la guerra en Siria. (Texto)

